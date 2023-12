La cantante 89enne lo racconta in tv a Fabio Fazio suscitando le risate del pubblico

Su Nove a Che Tempo Che Fa la famosa artista parla del suo funerale

Ornella Vanoni, presenza fissa a Che Tempo Che Fa in questa stagione, parla del suo funerale in tv. La cantante rivela: “La bara deve costare poco”. A Fabio Fazio la famosa 89enne confida non non voler essere tumulata, ma cremata. Svela pure di che marca è il vestito con cui ha scelto di essere sepolta, suscitando, incontenibili, le risate del pubblico presente nello studio di Nove.

''La bara deve costare poco'': Ornella Vanoni rivela anche di che marca è il vestito con cui ha scelto di essere sepolta

La Vanoni è irrefrenabile nel talk. Il tema scelto non la terrorizza affatto. Parla del suo funerale come niente fosse. “La bara deve costare poco perché tanto va bruciata. Voglio essere bruciata. Poi buttatemi nel mare, quello che vi pare. Mi piacerebbe Venezia, però fate come volete. Il vestito ce l'ho, è di Dior, fa una bella figura...", sottolinea Ornella.

Il conduttore prova a cambiare discorso, ma l’artista non ci pensa affatto. "Poi ho chiesto a Paolo Fresu di suonare durante il mio funerale”, precisa, chiamando in causa uno dei musicisti più apprezzati dell’intero pianeta. "Ma dove la troviamo una così? - dice Fazio, cercando di portarla da un’altra parte con le parole - Va bene però adesso perché siamo andati su questo argomento?". Lei, realista sulla morte, ribatte: ”Eh ma siamo lì vicino, eh!”.

La cantante 89enne lo racconta in tv a Fabio Fazio suscitando le risate del pubblico

Chi l’ascolta si diverte un mondo. Il pensiero espresso da Ornella Vanoni in televisione poi conquista il mondo del web e sui social il suo video col discorso sul funerale diventa in pochissimo tempo virale. Per tutti non c’è alcun dubbio: “E’ un mito”.