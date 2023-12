Lorenzo Tano, figlio di Rocco Siffredi, ammette di vivere a casa della sua insegnante di ''Ballando'' Lucrezia Lando: ''Meglio dell’hotel''

Il 27enne ha lasciato l’albergo a Roma dopo solo una settimana, lo svela Rossella Erra

Incalzato dalla conduttrice, alla fine lui cede e non può fare altro che confessare

Lorenzo Tano con lei, che ha compiuto 25 anni ieri, 10 dicembre, pare proprio fare sul serio. Il figlio di Rocco Siffredi ammette di vivere a casa della sua insegnante di “Ballando con le stelle” Lucrezia Lando. Incalzato dalla conduttrice, alla fine lui cede e non può fare altro che confessare a La Volta Buona, su Rai2. Rossella Erra, opinionista del dancing show di Milly Carlucci, in tv rivela che il 27enne ha lasciato l’albergo a Roma dopo solo una settimana di permanenza. Caterina così si rivolge al diretto interessato e gli domanda se questa sia la verità. Il ragazzo non può più negare.“Si sta meglio dell’hotel”, sottolinea con un mezzo sorriso imbarazzato.

Che fossero una coppia, oltre che in pista, anche nella vita, ormai sembrava chiaro. Sempre la Erra, ma pure Simona Izzo, avevano pizzicato i due mentre si baciavano fuori dagli studi e anche in strada. Certo, nessuno si sarebbe immaginato una ‘convivenza’ così su due piedi. Ma questo è quel che è accaduto, complice anche la necessità di Lorenzo di trovare un alloggio più ‘caldo’ e confortevole nella Capitale. Tano finora aveva vissuto a Budapest, in Ungheria, insieme alla sua famiglia. In Italia, nella Città Eterna, è volato perché nel cast del popolare programma di Rai1.

Lorenzo conferma di essere uscito con la ragazza sabato sera: “Dopo la puntata di Ballando con le stelle abbiamo festeggiato insieme. Siamo andati a cena fuori, con i suoi genitori e con suo fratello”. Ci teneva molto a celebrare il compleanno della Lando. Poi aggiunge: “Non è stata la prima volta. Lucrezia era stata invitata anche il 5 ottobre, in occasione del compleanno di mio fratello (Leonardo Tano, 24 anni, ndr). Stiamo facendo un percorso insieme e quindi mi è sembrata una cosa naturale invitare anche lei”.

Poi Rossella regala in diretta lo scoop. Tutti i presenti sbalordiscono. La Lando ascolta, il ragazzo ammette che è tutto vero: abitano insieme. E chissà se questa coppia continuerà a essere tale una volta finito lo show…