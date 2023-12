Anna Tatangelo e il fidanzato modello con 10 anni in meno bollenti durante la vacanza in montagna: guarda

La cantante 36enne si lascia andare con Mattia Narducci, 26enne, alla spa dell’hotel

I due soggiornano nel lussuosissimo Lefay Resort & SPA Dolomiti a Pinzolo, nella skiarea di Madonna di Campiglio

“A volte è importante prendersi del tempo per se stessi, ho deciso di prendermi una pausa questo fine settimana”, scriveva qualche giorno fa sul social. Anna Tatangelo è partita per una vacanza in montagna in cui ritrovare armonia e serenità. Ma non solo. Anche tanto amore. Soggiorna nel lussuosissimo Lefay Resort & SPA Dolomiti a Pinzolo, nella skiarea di Madonna di Campiglio, e non da sola. Con la cantante c’è anche Mattia Narducci, il fidanzato modello con 10 anni in meno di lei. La 36enne e il 26enne sono travolti dalla passione e si mostrano bollenti sui social. Nella spa dell’albergo si lasciano andare tra baci e abbracci calienti.

L’artista nata a Sora condivide molto del suo soggiorno ad alta quota. Mostra ai follower nelle sue storie e nei post il paesaggio da sogno che la circonda e le comodità che l’hotel offre a lei e all’uomo che le fa battere il cuore.

La cantante 36enne si lascia andare con Mattia Narducci, 26enne, alla spa dell’hotel. Si va vedere anche, bellissima, in bikini

Anna si lascia ammirare bellissima con look provocanti e non solo, anche in bikini, col fisico scolpito che costruisce ogni giorno anche grazie al suo allenamento. Mattia non è certo da meno: bellissimo come un dio greco, il ragazzo è davvero fascinoso e intrigante. Lui ha occhi solo per la compagna, che tiene stretta a lui.

La Tatangelo e il fidanzato alla spa si concedono “un percorso di Talasso terapia che prevede qualche minuto nella grotta salina, ottima per le vie respiratorie, per poi continuare con il galleggiamento nel lago salino, che con la sua temperatura di circa 37 gradi e un 10/15% di sale, permette al corpo di eliminare le tossine in eccesso”. E’ proprio lei a raccontare tutto.

Anna e Mattia sono innamoratissimi

Anna e Mattia in questo lago salino si abbandonano un ‘corpo a corpo’ assai ravvicinato, con tanto di bacio da veri innamorati. E’ tutto stupendo, come il sentimento che entrambi provano l’una per l’altro.

L'artista di Sora in un momento di puro relax

I due sono usciti definitivamente allo scoperto a fine primavera. Pur viaggiando tantissimo per lavoro, appena hanno un istante libero, si ritrovano col batticuore.