Rita Rusic in tv con la sorella Lierka che accusa l’ex cognato Cecchi Gori: ''Mi ha licenziata in tronco''

Rita Rusic porta con sé sua sorella Lierka in tv. Le due sono molto unite, quasi fossero gemelle. La 63enne ascolta la maggiore, 70 anni. La donna accusa l’ex cognato Vittorio Cecchi Gori e rivela: “Mi ha licenziata in tronco”.

Rita e Lierka parlano della loro infanzia nel campo profughi, parlano del legame che le tiene insieme, a Verissimo raccontano anche del periodo in cui hanno lavorato fianco a fianco come produttrici cinematografiche. Con loro c’era Cecchi Gori, con cui la Rusic è stata sposata dal 1983 al 2000. I due hanno avuto due figli: Mario e Vittoria. Lierka confessa di aver perso il lavoro nel momento in cui la sorella si è separata da Vittorio. "Mio cognato mi ha licenziata in tronco perché mia sorella aveva chiesto la separazione. La mattina sono andata in ufficio e non mi hanno fatta entrare”, spiega.

"Non lo perdono per come ha trattato mia sorella e i loro figli per tantissimi anni, per più di 20 anni. Ha fatto soffrire tutti, tanto”, continua Lierka. E aggiunge: “Da lui non vengono mai belle parole per lei in pubblico, non le riconosce il suo merito. Voglio che la gente conosca la verità. Era gelosissimo, persino se lei andava sul giornale. Lo è stato quando lei è stata ai David di Donatello”.

Rita cerca di sminuire, ma la sorella è incontenibile e sull’81enne precisa ancora: “Nessun riferimento a mia sorella Rita, mai, in nessuna intervista. Sembra che il successo se lo sia costruito tutto da solo, ma c'era anche mia sorella dietro al successo di alcune grandi produzioni. Non dico che avrebbe dovuto ringraziare, ma sembra abbia fatto tutto lui da solo”.

“Ci siamo riavvicinati perché era in coma e non aveva nessuno”, dice Rita, facendo riferimento all’ischemia celebrale che ha colpito il produttore nel 2017. Smorza i toni e continua: “Adesso ogni tanto ci vediamo perché abbiamo i figli in comune, è normale, ma mi chiama tutte le sere. E’ come se fossimo parenti, c’è cordialità tra noi”

Oggi è felice al fianco di Cristiano Di Luzio, 33 anni, modello. Nel 2021 hanno persino partecipato in coppia con lui a Pechino Express. “E’ un bono”, commenta Lierka, che è contentissima della loro relazione.