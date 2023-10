Temperature estive a ottobre, Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser volano al mare a Ibiza: foto

Per la coppia una vera e propria fuga alle Baleari, tra spiaggia, tintarella, serate con gli amici e brindisi

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser si regalano una vera e propria fuga alle Baleari. Approfittando delle temperature ancora estive di questo ottobre 2023 appena iniziato, i due volano a Ibiza e si divertono un mondo tra mare, tintarella, serata con gli amici e brindisi a non finire.

Dopo il weekend trascorso con la nipotina Luna Marì, la secondogenita della sorella maggiore Belen, Chechu parte col fidanzato. La 33enne si fa ammirare sul social in costume: è perfetta con l’intero che mostra il suo corpo perfetto. Nacho, 31 anni, sull’isola non rinuncia al suo allenamento quotidiano ed esce a correre a torno nudo. Pure lui fa vedere ancora una volta i muscoli tonici ai follower che gli regalano tantissimi ‘like’.

E’ una vacanza romantica, ma che non rinuncia al piacere della compagnia degli altri intimi che stanno con loro sull’isola, così la serata è al ristorante a far baldoria. Tra impegni professionali e pause relax, la coppia non dimentica le nozze. A Nuovo Ceci e Ignazio hanno confermato che il matrimonio arriverà nel 2024.

“Certo che ci sposiamo! Quando ci sarà il matrimonio? L’anno prossimo, nel 2024. Le voci sulla crisi? Tutte chiacchiere. I gossip nascono ovunque. Figuriamoci per due come noi che hanno visibilità nel mondo dello spettacolo. Diciamo che abbiamo imparato a gestire le reazioni rispetto a quello che viene detto e scritto su di noi. E poi c’è soprattutto il grande amore che ci unisce. Quello è qualcosa che le chiacchiere non possono certo scalfire”, ha spiegato Moser al settimanale.

La Rodriguez sulla proposta di fiori d’arancio ha raccontato: “Non me l’aspettavo e non sospettavo. Lui mi ha fatto una vera sorpresa. L’anello l’ha scelto insieme a mia sorella. Anche Belen è stata brava perché non si è lasciata sfuggire nulla. Sono così grata, ho incontrato la mia anima gemella. Quando l’ho conosciuto non era un periodo facile per me e lui mi ha aiutata. Non sorridevo più e lui mi ha riportato il sorriso. Poi ci sono stati momenti belli e altri meno. Ci siamo anche lasciati, ma poi siamo sempre tornati insieme e questo è l’importante”.