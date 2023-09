Ad agosto la 33enne in ospedale per un intervento di rimozione delle tube di Falloppio

Dopo la salpingectomia bilaterale non può più avere figli naturalmente

Francesca De André sta cercando di riprendersi dopo la salpingectomia bilaterale. Ad agosto la 33enne è stata costretta a un intervento per la rimozione delle tube di Falloppio. Le sono state asportate delle masse: ora attende l’esito della biopsia. Incrocia le dita e spera non si tratti di un tumore maligno. Dopo l’operazione chirurgica, non può più avere figli naturalmente. A Novella 2000 racconta il suo stato d’animo e parla del genitore ormai da anni lontano dalla sua vita. “Da mio padre Cristiano nessuna parola di conforto”, confessa.

''Da mio padre Cristiano nessuna parola di conforto'': Francesca De André parla del genitore dopo la delicata operazione chirurgica

In ospedale Francesca ha avuto al suo fianco per tutto il tempo il fratello gemello Filippo. Quando le si chiede se il papà, ora 60enne, si sia fatto sentire in un momento tanto delicato, rivela: “Non mi ha rivolto alcuna parola di conforto, me lo aspettavo”. I due non si parlano ormai da anni.

“Pensavo che un giorno o l’altro la vita mi avrebbe concesso il dono di un figlio”, dice la De Andrè a proposito di maternità. Una volta ci è andata vicina: “Ebbi un aborto spontaneo. Lo scoprii solo successivamente. A ogni modo, madre è come se lo sia già stata: ho contribuito a crescere la figlia del mio ex, Daniele Interrante e il figlio del mio ultimo compagno”.

La 33enne e il 60enne ormai non si parlano da anni

Francesca non valuta l’adozione in futuro: “In realtà no. Con la fecondazione assistita ho delle possibilità di rimanere incinta. La vera impresa adesso è trovare la persona giusta con la quale condividere il traguardo della genitorialità”. Esce dal burrascoso rapporto con Giorgio Tambellini, ora imputato a processo per violenza domestica ai suoi danni. Desidera incontrare un uomo diverso, vero e amorevole, proprio come suo fratello.