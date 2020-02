Pago e Serena Enardu impassibili davanti alle critiche del web e degli altri al GF Vip

Pago e Serena Enardu rimangono impassibili davanti alle critiche feroci del web e degli altri inquilini con loro al GF Vip. L’entrata in scena da concorrente dell’ex tronista di Uomini e Donne ha suscitato clamore e non solo. Il popolo della Rete in parte disapprova e anche alcuni ‘vipponi’ sono abbastanza esterrefatti dalla situazione che si è venuta a creare al reality. Alfonso Signorini durante la nona puntata mette al corrente la coppia di tutto.

Sono tantissimi i tweet contro Serena Enardu e Pago sui social, il conduttore ne fa vedere molti ai due. Non basta. Gli ha anche ascoltare cosa hanno detto gli altri sulla loro liaison in ripresa dentro la Casa. La capanna che il cantante e la sarda si sono costruiti in salotto per stare in intimità, poi, è diventata il pomo della discordia.

Antonio Zequila li ha attaccati nel Confessinale. Fabio Testi li ha distrutti: “Chi ha dormito là? Ma dai è una cosa ridicola... sembrano i cartonari della stazione Termini, per una tromb*ta, ma andassero a casa”. Pure Fernanda Lessa non è stata da meno: “Pago ha perso la possibilità di vincere il GF, adesso si è allontanato da tutti e sta solo pucci, pucci con lei, era forte, ma si è giocato la finale”.

Pago e Serena Enardu rimangono basiti ma in silenzio. Testi prova a giustificarsi: “Sì, la storia è bella, ma c’è molta nebbia attorno. Ci fa mettere fuori fuoco. Loro sono in una situazione privilegiata. Vorrei vivere anche io una cosa così. Ci fanno un po’ d’invidia”. Pupo in studio regala una provocazione: “Si lasciano a Temptation Island Vip, si rimettono insieme al Grande Fratello Vip e poi fanno un figlio all’Isola dei Famosi”.

La coppia ride ma non dice nulla. Dà invece un voto alla relazione nuovamente cominciata: la Enardu regala un bel 10, Pago, ancora non totalmente ‘libero’, un 9.

La coppia si vendica poco dopo durante le nomination. Pacifico Settembre nomina Fabio Testi e gli dice ironico: “Dovevi essere contento che Paghino si era fatto la capanna!”.

Serena invece replica a Fernanda: “Sai quanto vale per me la tua opinione? Quanto quella della gente che scrive su Twitter che manco conosco”.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 4/2/2020.