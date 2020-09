E’ elegantissima Pamela Camassa sul red carpet dell’evento di beneficenza organizzato da Marco Maddaloni. La showgirl toscana, ma ormai romana d’adozione, ha partecipato alla serata che si è tenuta a Napoli per raccogliere fondi a favore dell’ospedale Cardarelli. Abito di tulle e raso nero (abbinato all’indispensabile mascherina, tenuta al braccio solo per qualche minuto), Pamela è apparsa elegantissima ed è stata la più fotografata di tutti. A 36 anni è in splendida forma.

Recentemente la compagna di Filippo Bisciglia (il 43enne conduttore di ‘Temptation Island’) ha rivelato che dopo molti anni si è finalmente convinta che questo è il momento giusto per diventare madre. “Ho paura di non essere all’altezza, di fare degli errori. So perfettamente che quando arriva un figlio la vita si stravolge in meglio, ma forse la mia paura sta proprio in questo cambiamento. Sarò in grado, mi chiedo, di andare incontro appieno a tutte le esigenze del mio bambino?”, ha spiegato.

“Filippo me lo chiede già da qualche anno, visto che lui adora i bambini, per cui sarebbe davvero un bravo papà. Fino a oggi sono stata io a non volerne, ma credo che adesso sia arrivato il momento giusto per fare un figlio”, ha poi aggiunto.

Scritto da: la Redazione il 25/9/2020.