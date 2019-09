Pamela Perricciolo è tornata di nuovo a "Live - Non è la D'Urso" per parlare del Pamela Prati Gate.

Barbara D'Urso ha dato a Pamela Perricciolo la fede lasciata da Eliana Michelezzo. L'anello che le avrebbe regalato la fantomatica mamma dell'altrettanto fantomatico fidanzato Simone Coppi (la Michelazzo afferma che dietro ci sia l'ex collega). Ma Donna Pamela ha rifiutato: "Sarebbe appropriazione indebita. Non l'ho comprata io. la devi restituire ad Eliana". Poi si è sottoposta alle 5 sfere e ha replicato alle accuse degli ospiti in studio: "Se tu mi chiedi: 'ne è valsa la pena?' io ovviamente ti dico di no. Devo essere sincera però e devo dire che nel mio lavoro ci sono tantissimi scoop inventati che poi ci è scappata di mano la situazione è vero e abbiamo fatto delle cose orrende. Tutte e tre e ognuno di noi ha le sue colpe. Nessuna persona al mondo può dire che solo una persona può creare tutta questa cosa".

Eliana Michelazzo "era a conoscenza di tutto da un bel po' - ha aggiunto la Perricciolo - Entrambe pensavamo ci fosse una storia tra Pamela Prati e Mark Caltagiorone. Eravamo titubanti sul matrimonio. Non sapevamo che l'avrebbe annunciato in televisione. Lei in quel momento ha detto una cosa che non sapevamo. Pamela fino a quel momento ha fatto tutto da sola, poi l'abbiamo scoperto e l'abbiamo aiutata. Il lavoro sporco l'ha fatto fare ad altri. Noi abbiamo capito tutto solo mentre stavamo organizzando il matrimonio". "Non sono io Mark. Tutte e tre avevamo gli account di Mark Caltagirone", ha dichiarato.

"Chi ci ha guadagnato di più da tutta questa storia? Pamela Prati", ha detto la Perricciolo. "La storia dell’acido è vera e io sono stata interrogata come persona offesa da reato e fortunatamente ci sono le telecamere fuori casa - ha aggiunto la donna - (...) Io ho subito un’aggressione. (...) La mia colpa più grande è quella che mi sono fatta mettere in mezzo a tutto questo". Riguardo al coinvolgimento di un minore, Pamela ha detto: "C’è da vedere anche se questa cosa è vera, io ho denunciato e ne parleremo nelle sedi opportune".

Interpellata da Vladimir Luxuria su una serata in discoteca a cui ha partecipato di recente, la Perricciolo ha precisato: "Io non ho percepito denaro durante la serata, non mi sono nemmeno presa il rimborso per essere qua a 'Live - Non è la D'Urso". "La mia non era un'ospitata ma una serata insieme ai ragazzi con cui ho trascorso la sera. Non è stata nemmeno pubblicizzata sui miei profili social (...) Eliana sì che sta facendo le serate!".







Scritto da: Francesca Romana Domenici il 16/9/2019.