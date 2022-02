Pamela Prati: 'Sono in causa con la d’Urso, la De Filippi non mi ha aiutato’

Nella prima puntata della nuova stagione di ‘Belve’, programma tv di Francesca Fagnani in onda su Rai2, è tornata a farsi vedere in video Pamela Prati. La showgirl oggi 63enne ha ovviamente parlato della sua vita dopo il caso Mark Caltagirone. Non lavora sostanzialmente più, nessun programma la chiama e poi c’è la causa in corso con Mediaset che le ha di fatto precluso anche la possibilità di collaborazioni con il principale polo televisivo privato italiano.

Alla compagna di Mentana la mora sarda, nata Paola Pireddu, ha anche raccontato di aver provato a chiedere aiuto a Maria De Filippi, senza però avere successo. “Dopo la vicenda di Mark Caltagirone faccio molta fatica a lavorare. Vivo di quello che ho guadagnato in passato e ho la mia pensione. Tante persone che potevano aiutarmi non mi hanno aiutato. Per esempio ho scritto una lettera a Maria De Filippi, che stimo tantissimo. Le chiedevo di darmi una mano, ero disponibile a lavorare anche in redazione, a fare le fotocopie. Le ho mandato anche dei fiori ma non ho avuto nessuna risposta”, ha detto.

Quanto successo ormai nel 2019 ha tutt’oggi un impatto molto negativo sulla sua vita. “Purtroppo non sto bene. Chi non ci passa non può capire, c’è l’inganno e l’elaborazione del lutto quando scopri che non esiste una persona. Su di me c’è stata una gogna mediatica ingiusta, c’è stato un business mediatico su di me”. “Il lavoro che avevo prima non ce l’ho più. Non mi chiama più nessuno. Io spero che la mia immagine si potrà risollevare da questa vicenda”, ha aggiunto.

“A Mediaset non mi invitano più perché sono in causa? Sì, con l’azienda e con colei che ha divulgato delle cose bruttissime sulla mia persona”, ha poi fatto sapere. Non fa nomi, allora li fa la Fagnani: “Vuole dire Barbara d’Urso?”. La risposta: “Sì, mi ha dato della truffatrice”.

Parlando di sé stessa Pamela ha poi dichiarato: “Il mio talento principale è la spontaneità. Sono spontanea, sono vera. Sono il simbolo della bellezza italiana, sono fiera di essere una soubrette. Sono il simbolo di chi lotta, di chi ce l’ha fatta”. E ancora: “Ai miei ammiratori piace il fatto che io sembro un’eterna 20enne, che trasmetto questa luce che non tutti hanno”. I suoi pregi? “Sono molto altruista, molto generosa e dolce”. E i difetti? “Sono anche permalosa e impulsiva tante volte”.

Scritto da: la Redazione il 19/2/2022.