Paola Caruso felicissima e con le lacrime agli occhi annuncia in tv il suo matrimonio: ecco chi sposerà e quando

Paola Caruso rivela finalmente chi è l’uomo che le ha rubato il cuore. Felicissima e con le lacrime agli occhi annuncia in tv il suo matrimonio. Si sposerà il 10 luglio 2025. “Dio mi ha mandato un raggio di sole, lui si chiama Gianmarco”, confida a Verissimo.

“Nel mio cuore, al primo posto, c'è sempre il mio Michele, è lui la mia felicità”, premette la 39enne calabrese parlando del figlio avuto da Francesco Caserta che ora ha 5 anni. La showgirl emozionata, però, aggiunge: “Ma, dopo questi anni difficili, ho ricominciato a vivere anche io. Sono felice perché nella mia vita è arrivato un uomo: Gianmarco. Io mi sentivo in colpa perché ero contenta ma non voglio più sentirmi così e per questo sono qui a dire che mi sposo! Questo è il sogno di tutte le donne, conoscere un uomo che ti renderà sua moglie e anche lui non si è mai sposato e non ha famiglia e, al giorno d'oggi, non è facile, è come se entrambi ci fossimo aspettati. Ci sposeremo il prossimo 10 luglio”.

“Mio figlio lo sa, è importante che sia partecipe di questa cosa. Lui è molto contento perché gli è mancata la figura maschile. Poi con tutto quello che è successo, proprio gli mancava un punto di riferimento molto forte e Gianmarco per lui è stata una sicurezza. Nell’ultimo anno lo ha aiutato tantissimo, lui lo chiama papà. Io ho fatto questa scelta anche perché ho visto in lui tutto quello che ho sempre sognato. Anche io lo so bene perché sono cresciuta con un padre adottivo, come un destino che gira. Io ho dei genitori biologici e dei genitori adottivi per cui quella cosa ‘di sangue’ non l’ho mai avuta, anche se i miei genitori adottivi mi hanno cresciuto nelle difficoltà. Mio padre non c’è più, mia madre sta male. Però ecco il sangue è sangue e io questa cosa non l’ho mai avuta. Spero che d’ora in poi giri questa ruota anche per me”, precisa Paola.

La Caruso racconta il loro primo incontro: “Io ero con mio figlio, lui pure, ha un bimbo di 8 anni. Eravamo nello stesso hotel, a colazione. Sono stati i bambini a fare amicizia prima di noi, a giocare con le macchinine e poi da lì ci siamo presentati. Tutto è iniziato così, sai quando si dice il destino? Per caso”. Gianmarco, 53 anni, vive nella stessa città del papà adottivo di Paola. “Questa è una cosa folle. Io lo inviterò al mio matrimonio, magari potrebbe essere un nuovo inizio. La mia mamma biologica? Ho perdonato, capito e sto dando una seconda possibilità”.

A sorpresa arriva pure una lettera da parte del suo futuro marito. La donna piange. Per lui è lei la cosa più bella che abbia mai avuto. Paola crolla: "Lo amo, lui sa come sono: nel bene e nel male. Spero che vada tutto bene”. Saranno nozze in chiesa, le prime per entrambi, che finora non avevano mai messo la fede all’anulare.