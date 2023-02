Paola Caruso torna a farsi vedere col figlio dopo aver rivelato il grave danno neurologico del piccolo: le foto

La showgirl 38enne e il bimbo di 3 anni insieme al Museum of Dreamers a Milano

Paola Caruso sorride accanto a Michelino. Torna a farsi vedere sul social col figlio, dopo aver rivelato in tv il grave danno neurologico del piccolo a causa di una semplice puntura. A Verissimo la showgirl 38enne ha avuto un crollo emotivo nel raccontare la disgrazia che è capitata al piccolo: gli è stato purtroppo lesionato il nervo sciatico della gambina, tutto a causa di un’iniezione. Il bambino di 3 anni ora sta un po’ meglio e cammina grazie a un tutore. Lei lo porta al Museum of Dreamers a Milano regalandogli, così, un pomeriggio di felicità e spensieratezza.

Paola gioca con Michelino, avuto dall’ex Francesco Caserta, che però non ha ancora riconosciuto il figlio. Il ragazzino sorride, si muove, anche se non con grande agilità. Ogni giorno si sottopone alla fisioterapia per migliorare.

La Caruso davanti alle telecamere, tra le lacrime, ha detto: “Devo essere forte, mio figlio ha solo me. Non posso farmi vedere così. Devo mostrargli forza per cercare di essere la sua roccia e farlo guarire”. E infatti insieme a lui non mostra la sua fragilità, la paura che ha a causa di quel che è accaduto.

“I medici italiani dicono che è una cosa molto lunga, che è l'unico caso in Italia perché qui è vietato iniettare quel medicinale. Motivo per cui non sanno neanche loro che cosa succederà, se passerà e quanto tempo ci vorrà”, ha confessato Paola con la voce rotta. Insieme a Michele, però, è allegra e sorridente: desidera con tutto il cuore che suo figlio, ora vittima di una paresi motoria, guarisca in fretta.