Iniziano ufficialmente le vacanze al mare di Paola Caruso. La showgirl è infatti arrivata in Sardegna. Più precisamente in Costa Smeralda. E per essere davvero precisi a Poltu Quatu, una delle località più famose per la movida estiva dell’isola. Quest’anno però il clima è molto più rilassato, visto che a causa del distanziamento sociale le notti della zona non sono più quelle scatenate degli scorsi anni. E forse non è proprio un male. La bionda infatti si può godere la calma in famiglia. E’ arrivata con il figlio Michelino e con l’amatissimo chihuahua Chanel.

Sul social la 35enne ha pubblicato diverse foto in cui appare in costume (molto apprezzato dai suoi follower quello intero fucsia). “Solo quando arrivo qui per me inizia l’estate”, ha scritto facendo riferimento al suo sbarco sull’isola. Poi vicino ad un altro scatto in cui compaiono anche Michelino e Chanel, ha spiegato: “Tutto ciò di cui ho bisogno”.

Solo qualche mese fa, la Caruso aveva fatto sapere di essere arrabbiata perché nessuno ha pensato di dare un sostegno a lei a ai suoi colleghi, i cui redditi sono stati colpiti dalla crisi economica legata alla pandemia. “Non lavoro da tre mesi e non so quando potrò tornare a farlo. Di noi artisti nessuno si preoccupa perché ci vedono come una classe privilegiata e spesso dicono che non facciamo niente”, aveva detto.

Scritto da: la Redazione il 14/7/2020.