Paola Caruso alle Maldive col nuovo fidanzato: ecco chi è lui

Paola Caruso ha un nuovo fidanzato e si sta godendo con lui una vacanza da sogno alle Maldive. A rivelarlo è stata lei stessa pubblicando una serie di foto sul suo proflio Instagram. Nelle immagini la 36enne di origini calabresi si gode una cena sulla spiaggia a lume di candela con Paride Mazzotta. Ma chi è lui?

Mazzotta, classe 1989 (ha quindi 32 anni, quattro meno di lei), è un politico pugliese. A quanto pare è un consigliere regionale di Forza Italia. Fino ad oggi i due non erano usciti allo scoperto. Sono le prime immagini pubbliche che raccontano questa nuova relazione. Vicino agli scatti la Caruso ha scritto: “Romantic dinner on the beach”.

Paola è mamma di Michelino, nato nel marzo 2019 dalla relazione con l’ex Francesco Caserta. L’amore tra i due si era però concluso ben prima del parto.

Scritto da: la Redazione il 5/12/2021.