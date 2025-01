Paola Di Benedetto compie 30 anni e festeggia con il fidanzato e la casa completamente addobbata di rosso, come il suo vestito: foto

Raoul Bellanova, calciatore dell’Atalanta, le regala una sorpresa che la lascia senza respiro

Paola Di Benedetto si regala un compleanno indimenticabile. L’8 gennaio compie 30 anni e festeggia con il fidanzato e la casa completamente addobbata di rosso, proprio come il vestito che indossa. Raoul Bellanova, calciatore dell’Atalanta 24enne a cui è legata, la lascia senza respiro. Per il giorno speciale della conduttrice, ex gieffina vip, riempie il salone di rose e palloncini bianchi gonfiati a elio che poggiano sul soffitto e hanno attaccati nastri rossi. C’è anche un mezzo arco costruito con gli stessi fiori, sotto una torta a quattro piani bianca, arricchita sempre da rose ‘red’, sulla quale campeggia in cima il numero 30.

“Tanti auguri Amore.. 30 anni sono un traguardo importante, anno dopo anno ti hanno resa la persona speciale che sei, non cambiare mai e soprattutto continua a sorridere sempre! Ti amo”, scrive il difensore nel post sul social dedicato alla sua compagna di vita, con cui convive.

Paola condivide molte foto sul social e commenta: “Dicono sia l’età della consapevolezza. Un po’ è vero e mi ci ritrovo: adesso sono consapevole , ad esempio, che non esiste un’ età giusta per fare le cose. Esiste semplicemente l’età che va bene per noi! Tanti auguri a me. Grazie Raoul per questo sogno. Alla fine stavo facendo crollare tutto”.

La Di Benedetto e lo sportivo erano usciti allo scoperto a luglio 2023. Il legame era subito apparso serio, al punto che si parlava di nozze. Poi, però, improvvisamente, i due si erano lasciati. In primavera 2024, però, inaspettato è arrivato il ritorno di fiamma e adesso la coppia è felice e contenta insieme.