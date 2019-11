Ecco una nuova, rara fotografia di Paolo Bonolis insieme all’ex moglie Diane Zoeller. I due, che sono stati sposati dal 1983 al 1988, periodo in cui Bonolis faceva avanti e indietro tra l’Italia e gli Stati Uniti, si sono rivisti pochi giorni fa nello stato di New York per il matrimonio di loro figlia Martina Anne Bonolis. In occasione delle nozze della donna i due ex si sono fatti ritrarre in posa nella stessa immagine. Lo scatto, che li vede sorridenti e orgogliosi della loro “bambina”, è stato pubblicato dalla stessa Martina, che ha sposato il comico Tito Garza.

Dal matrimonio di Paolo e Daine oltre a Martina Anne è nato anche Stefano, che a sua volta si è sposato invece due mesi. Tra i primi a mettere il like all’immagine anche l’attuale moglie di Bonolis, Sonia Bruganelli. Segno che la situazione familiare è ormai molto rilassata e la famiglia allargata convive pacificamente. Paolo e Sonia sono una coppia da oltre 20 anni, dal 1997, ma si sono sposati nel 2002. Dalla loro unione sono nati tre figli, Silvia, Davide e Adele.

Recentemente è stato lo stesso Bonolis a spiegare che ad aiutarlo a recuperare il rapporto con i suoi due figli “americani” è stata proprio la Bruganelli. “Io sono stato con i miei primi due figli assente per problemi di distanza, io qui loro a New York. Devo dire che Sonia è stata fondamentale nel rapporto tra ciò che è stato prima e ciò che c’è adesso. Non ha mai mancato di connettere questi due mondi. L’ha fatto con grande senso della famiglia e per questo le sarò per sempre grato”, ha fatto sapere.

La stessa Sonia ha raccontato che la loro situazione familiare attuale è frutto di un processo di maturazione. “All’inizio mi sentivo un po’ spaesata perché era un’eredità familiare importante. Lui aveva due bambini ed io ero molto giovane, tanto che nei primi tempi non credo di aver gestito al meglio la situazione. Poi, crescendo sono maturata e mi sono resa conto che quello che c’era stato prima non mi toglieva niente e che c’erano due ragazzi che avevano il diritto di avere vicino il loro papà”, ha detto.

Scritto da: la Redazione il 27/11/2019.