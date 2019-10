Paolo Bonolis per le nozze del figlio fa un discorso in inglese agli ospiti. Tutti gli invitati ridono a crepapelle. Il conduttore 58enne è esilarante sempre, anche quando non parla nella sua lingua madre, l’italiano, accentuando pure la sua irriverente e unica cadenza romana.

Gli auguri del papà dello sposo sono unici e speciali. Paolo Bonolis è volato a New York con tutta la sua famiglia al seguito per le nozze del figlio primogenito Stefano che sabato scorso, 12 ottobre, ha sposato l’americana Candice Hansen, una ragazza originaria di Houston molto procace e sensuale. Durante il ricevimento immancabile è arrivato il suo discorso in inglese e gli ospiti sono andati tutti in visibilio.

“Stefano ha conosciuto questa ragazza, e l’ho incontrata anche io varie volte… E’ molto carina, incredibilmente sexy e so che mio figlio apprezza molto questa cosa, ha una dipendenza dal sesso, quindi nei prossimi giorni ci daranno dentro…”, sottolinea Paolo Bonolis nel suo discorso in inglese alle nozze del figlio.

Poi, sempre parlando dell’intimità della coppia, aggiunge ironico: “Lo hanno già fatto in passato…”. E alla fine conclude: “Il matrimonio e l’amore sono parole bellissime, ma non è sempre tutto facile. Sono sicuro, però, che loro potranno avere una vita bellissima”. E’ quel che si augura con il cuore. Divertito e divertente, Paolo non dimentica mai i valori importanti della vita.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 15/10/2019.