Paolo Bonolis: 'Fortunato ad avere Sonia accanto, si occupa dei miei due figli negli States come se fossero i suoi’

Paolo Bonolis si ritiene un uomo fortunato. I suoi 40 anni di carriera in tv sono costellati di grandi successi. E’ soddisfatto del percorso professionale e della famiglia allargata di cui fa parte. La sua compagna di vita, Sonia Bruganelli, è una moglie eccezionale, come confessa nella lunga intervista a Chi in occasione dei 60 anni, compiuti lo scorso 14 giugno. “Si occupa dei miei due figli negli States come se fossero suoi”, svela al settimanale.

Quando gli si domanda oggi che padre sia con i suoi cinque ragazzi, Paolo Bonolis sottolinea: “Sofferente. Osservavo i miei figli durante la clausura per la pandemia e mi dispiaceva. Hanno azzerato i rapporti. Noi siamo economicamente privilegiati e abbiamo vissuto ‘bene’. Ma le altre famiglie? Chi ci pensa? Grande dolore. Adele ha ll’esame di terza media, Davide ogni giorno è una scoperta, Silvia sta crescendo e poi Stefano e Martina che sono negli States ai quali, Sonia, mia moglie, si dedica come se fossero figli suoi. Sono fortunato ad avere accanto una donna così”.

La Bruganelli, 47 anni, produttrice tv, è la sua forza vitale. Nessuna crisi tra i due, niente sembra poter scalfire il loro rapporto. La bionda con Martina, 38 anni, e Stefano, 36 anni, nati dall’unione del conduttore con Diane Zoeller, è impagabile. E’ presente nelle loro vite proprio come in quelle dei ragazzi avuti dal presentatore, Silvia, 18 anni, Davide, 17, Adele, 13.

Bonolis è felice che la moglie presto debutti in tv in prima serata come opinionista del GF Vip. “Lei sta sbocciando seguendo la sua strada. E io sono contento. Se il GF Vip le piace, mi scusi, perché non dovrebbe farlo? Io sono contento, quindi ben venga”.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 16/6/2021.