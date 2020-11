Paolo Brosio bestemmia al GF Vip: a rischio squalifica

Paolo Brosio bestemmia al GF Vip: ora il giornalista è a rischio squalifica. Per le stesse parole il giovane influencer Denis Dosio è stato buttato fuori dal reality e il popolo del web chiede un identico trattamento per l’ex inviato del Tg4 di Emilio Fede.

A poco più di 48 ore dal suo ingresso Paolo Brosio ne combina di tutti i colori: una serie di scivoloni che fanno rabbrividire e poi la presunta bestemmia per la quale tutti sui social gli puntano il dito contro. Mentre mette in ordine le sue cose nella stanza arancione, Paolo Brosio si rivolge ad Enock e ridendo dice: "Che casino! Io la mattina devo prendere le pillole e non vedo un ca**o, butto giù di tutto. Un giorno o l'altro mi ritrovi verde come te ieri Dio bo**. Oh Enock, te ieri eri da film americano!". I compagni di stanza fingono di non aver sentito, la regia no: la frase incriminata, un’imprecazione, si sente benissimo.

Non si sa ancora se il Big Brother prenderà provvedimenti contro Brosio. L’ex naufrago dell’Isola dei Famosi nella Casa ha infranto tutte le regole: non solo ha parlato del Covid, da cui è guarito, ha pure anticipato ai concorrenti che il reality si sarebbe prolungato fino a febbraio. Ha anche pregato ad alta voce a lungo. L’Ave Maria urlata dal 64enne e Patrizia De Blanck ha dato particolarmente fastidio a Stefania Orlando. “Spettacolarizzare così non mi piace. Bisogna avere rispetto per tutte le altre confessioni e fedi. Non mi piace proprio. Io porto rispetto, però non è uno spettacolo dai!", ha detto la bionda che sarebbe voluta correre in salone per dirgliene quattro, ma è stata fermata da Tommaso Zorzi e altri.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 2/11/2020.