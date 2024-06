''Il papà più bello e dolce, il nostro eroe'': Maddalena Corvaglia festeggia i 65 anni dell’ex marito e padre di sua figlia, foto

L’ex velina 44enne a distanza di alcuni anni dal divorzio ha ritrovato sintonia con Stef Burns

La coppia ha una bambina di 12 anni, Jamie Carlyn

La protagonista dell’ultima edizione di ‘Pechino Express’ oggi vive a Palma de Maiorca

Maddalena Corvaglia ha festeggiato il 65esimo compleanno dell’ex marito e padre di sua figlia Stef Burns.

L’ex velina pugliese, oggi 44enne, ha voluto celebrare il traguardo del chitarrista statunitense, con cui è stata sposata dal 2011 al 2017, insieme ovviamente alla loro bambina Jamie Carlyn, che ha 12 anni.

Maddy ha condiviso su Instagram una foto in cui appare proprio insieme a Stef e alla loro piccola, oltre che al suo cane.

Vicino all’immagine, probabilmente scattata a Palma De Maiorca, dove la Corvaglia si è trasferita, queste parole: “Buon compleanno al nostro eroe. Il papà più bello, dolce e rock al mondo!”.

Non molto tempo fa Maddalena, che ha partecipato all’ultima edizione di ‘Pechino Express’ insieme all’amica Barbara Petrillo, aveva raccontato a ‘Il Messaggero’ che il suo divorzio non era stato per nulla semplice.

Aveva detto: “Durante il divorzio in tribunale c’era gente con un pelo sullo stomaco così. E ho rischiato di subire scelte che poi sarebbero ricadute su mia figlia. Ho reagito a modo mio, come un leone”.

“È stata un po’ complicata, ma ho cercato di pensare sempre ai miei genitori che prima di divorziare fecero la Guerra dei Roses. Sono stata brava, mi sono difesa molto bene e mi sono tolta tante soddisfazioni, anche se a volte l’avrei voluto strozzare. È stato allucinante: lui e la sua avvocatessa pensavano di impormi cose da pazzi. Non posso dire altro”, aveva aggiunto.

Quando le era stato chiesto perché la relazione con Burns sia finita, aveva risposto: “Siamo come il giorno e la notte. Quindi di fronte a un evento forte, difficile, abbiamo avuto reazioni troppo diverse. Mettiamola così: io ho interpretato la sua come una mancanza di attenzione e amore, lui ha percepito la mia come troppo forte e intensa. E da lì in poi è andata sempre peggio”.