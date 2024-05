Paris Hilton mamma felice in spiaggia alle Hawaii con i figli Phoenix e London: guarda

L’ereditiera americana ha un bambino di 1 anno e una piccola di pochi mesi

In questi giorni si trova a Maui con il marito e altri parenti

In un post social appare felice in spiaggia con i suoi piccoli

Paris Hilton si è concessa una vacanza alle Hawaii con il marito Carter Reum e i loro figli.

Ad accompagnarla c'erano anche suo fratello Barron Hilton II, sua cognata Tessa Hilton e i loro figli Milou, Caspian e Apollo.

Durante il soggiorno, Paris, 43 anni, ha condiviso diverse foto su Instagram, mostrando momenti teneri con i suoi bambini.

Paris Hilton, 43 anni, alle Hawaii con i figli Phoenix, 1 anno, e London, pochi mesi

Vicino ad alcuni scatti in cui appare in spiaggia con i figli e nel resort da mille e una notte scelto per il viaggio, ha scritto: “Ricordi magici che porterò per sempre nel cuore”.

Paris appare felice mentre si diverte con i suoi figli Phoenix e London, nati rispettivamente nel gennaio 2023 e all’inizio di quest’anno.

Paris con i suoi bambini a Maui

Il post di Paris arriva dopo che recentemente ha parlato del suo stile genitoriale.

Durante un'intervista con il Wall Street Journal per il The Future of Everything Festival, ha detto dei suoi bambini: “Spero che saranno nerd come il loro papà”.

Uno scatto in cui compare anche papà Carter Reum

Ha poi fatto sapere che non vuole abbiano uno smartphone finché non saranno abbastanza grandi: “Cercherò di non far avere loro un telefono per un bel po’”.

Paris con i figli e alcuni parenti

Ha concluso: “Alcuni bambini ricevono telefoni a un’età troppo giovane, e ci sono tante cose online che non vorrei che i miei figli vedessero”.