La showgirl 62enne si lascia andare a La Volta Buona e rivela tutto a Caterina Balivo

Parla dei suoi ex mariti Pietro Antisari Vittori e Stefano Todini

A La Volta Buona si parla di coppie che scoppiano e di tradimenti. Patrizia Pellegrino, tra gli ospiti del salotto tv, si lascia andare. La 62enne pensa di essere stata ‘punita’ dal karma. “Il mio ex Stefano mi ha tradito come avevo fatto io con mio marito”, rivela.

''Il mio ex Stefano mi ha tradito come avevo fatto io con mio marito'': Patrizia Pellegrino pensa di essere stata 'punita' dal karma

Caterina Balivo rivolgendosi alla showgirl sottolinea: “Patrizia Pellegrino è un esempio di donna che ha lasciato suo marito perché si è innamorata di un’altra persona…”. “Sì, faticosamente lasciato mio marito con cui stavo bene”, replica lei. Parla di Pietro Antisari Vittori, sposato nel 1989 e con cui ha messo al mondo Tommaso e Arianna. Durante il loro matrimonio ha perso drammaticamente pochi giorni dopo la nascita Riccardo. I due hanno poi adottato Gregory dalla Russia.

“Abbiamo avuto una difficoltà grossa con la mia bambina, che adesso è una signorina, Arianna, e quella situazione della sua disabilità, delle sue problematiche fisiche, ci ha un po’ fatto sentire meno amanti e troppo genitori. Quando succede questo, si disinnesca l’amore”, racconta la Pellegrino.

“Io ho incontrato Stefano, mi sono innamorata di un altro uomo. Ammetto le mie colpe, le ho sempre ammesse. Penso che sia sbagliato quando sei soprattutto sposata guardare altri uomini, ma a me è successo proprio un colpo di fulmine. Quindi mi sono abbandonata a questo nuovo sentimento, l’ho raccontato a Pietro e reciprocamente abbiamo, in maniera molto carina l’uno con l’altro, siamo molto amici tuttora, cercato di pensare prima di tutto ai nostri figli, con grande rispetto e amore”, rivela ancora Patrizia, parlando del sentimento per Stefano Todini, sposato del 2005 e da cui si è separata nel 2013.

E proprio sulla rottura con Todini, spronata dalla conduttrice, dice: “Poi mi è successa la stessa cosa con Stefano: vedi il karma come torna indietro? Lui ha fatto la stessa cosa con me. Dopo 11 anni che stavo con Stefano, lui mi ha tradita con un’altra donna e io ho detto: a questo punto prendo atto e me ne vado. Mi sono messa da parte. Ho aspettato un paio d’anni, ma quando è tornato, aveva ancora il vizietto di altre donne e io non perdono più. Voglio un uomo tutto per me, sennò niente”.

Ora la Pellegrino è legata al manager assicurativo tra i più famosi in Italia, originario di Castellamare di Stabia, Giampaolo Embrione. I due convivono a Roma.