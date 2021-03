Patrizia Pellegrino e l'incubo del tumore: 'Prendo tranquillanti per dormire'

Patrizia Pellegrino ha vissuto un vero incubo per un tumore al rene sinistro, anche ora ne paga le conseguenze quotidianamente. “Prendo tranquillanti per dormire”, racconta la showgirl 58enne, ex stella del Bagaglino, a Di Più.

Ha scoperto quasi per caso la sua malattia, all’inizio scambiata per una cistite. E’ andata dal ginecologo dopo giorni che aveva sangue nelle urine, il medico che ha detto che era tutto a posto, la Pellegrino, però, non si è fidata completamente della diagnosi e ha fatto un’ecografia approfondita per capire.

E’ emersa un’ombra sul rene sinistro, successivamente la tac ha confermato il tumore maligno. Operata d’urgenza in anestesia generale, è rimasta sotto i ferri per tre ore. Il rene le è stato completamente asportato. Dopo pochi giorni è tornata a casa, ora è in convalescenza, ma vive nella paura.

“Ho una paura pazzesca che possa ricapitarmi. Mi sveglio la notte, almeno tre o quattro volte, con la tachicardia per il panico. Ho ricominciato a prendere i tranquillanti per dormire ma faccio molta fatica. Non riesco ad accettare che il mio corpo mi abbia potuto fare questo. Poi è capitato tutto in un momento in cui ero già giù di morale per il Covid”, spiega al settimanale Patrizia Pellegrino.

A causa della pandemia si è trovata sola, per fortuna a casa con lei ci sono i tre figli, Tommaso, Arianna e Gregory, a darle forza e il compagno Giampaolo, il manager assicurativo a cui è legata dal 2015.

“Buongiorno a tutti voi e buon week end! le cose accadono all’improvviso a volte sono cose che ti rendono felice, altre volte triste alcune volte ti mettono paura...ti mettono alla prova all’improvviso. Tante volte sentiamo parlare, nella vita, di cose brutte che accadono che ci sembra esserne immuni. Ma è successo anche a me, non lo vorresti mai sentire. 'E' un tumore dobbiamo operare, subito'", scrive in un post su Instagram in cui parla del cancro.

E continua: "All’improvviso, la paura. Non hai il tempo di pensare, di capire. tutto corre veloce. o forse i pensieri vanno più veloci del tempo. Poi chiudi gli occhi, il buio. Li riapri, e senti di esserci ancora. Questa volta è andata bene, la paura si quieta, anche se la notte torna a mostrare la sua brutta faccia, ricominci a pensare, a respirare a vivere, e la paura si trasforma nella forza un sorriso che ancora voglio regalare alla vita, a tutti voi”.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 1/3/2021.