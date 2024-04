Penelope Cruz compie 50 anni: il super party di compleanno a New York pieno di divi, ecco chi c’era

Sabato 27 aprile inaugura i festeggiamenti al concerto di Bad Bunny a New York insieme al marito Javier Bardem

Sabato 27 aprile inaugura i festeggiamenti al concerto di Bad Bunny a New York insieme al marito Javier Bardem. Con l’uomo che ama dal 2007, diventato marito dal 14 luglio 2010, da cui ha avuto i figli Leonardo (2011) e Luna (2013), si diverte. Il giorno dopo però arriva il super party di compleanno pieno di divi. Penelope Cruz compie 50 anni e celebra il mezzo secolo da vera regina.

Penelope Cruz compie 50 anni: il super party di compleanno a New York pieno di divi. In foto con Ricky Martin

“Grazie per tutto questo affetto! Salute a tutti!”, scrive l’attrice spagnola famosa in tutto il mondo, musa di Almodovar e star di Hollywood. Su Instagram condivide tantissimi scatti della festa. Sorride accanto allo stilista Riccardo Tisci. Ci sono Irina Shayk, Robert De Niro, Salma Hayek, Ricky Martin. Non può mancare il suo Pedro, il regista che l’ha sempre eletta sua icona assoluta.

L'attrice con Robert De Niro

Alla festa anche Salma Hayek

La Cruz indossa un top nero che le mette il seno e sotto jeans, porta una borsa firmata Chanel. E’ gioiosa. “Il compleanno più felice alla donna più bella della terra !!!! Gentile, dolce e divertente e la migliore mamma @penelopecruzofficial", scrive Shayk.

Non può mancare il 'suo' regista: Pedro Almodovar

Bardem la coccola. Penelope spegne le candeline insieme alla sua famiglia e agli amici più cari. Salma adora la sua collega. Anche lei via social le fa una dedica: "Buon compleanno Penelope. Grazie Dio per aver mandato sulla Terra un angelo un numero speciale di anni fa - scrive - Tutti noi che l’abbiamo incrociato sappiamo che ha reso la nostra vita pazza, emozionante, significativa, ispiratrice e ci ha insegnato il significato della solidarietà e della lealtà con tanto amore”. "Grazie, a te Penelope, per i piccoli angeli che hai messo al mondo in questo mondo. Sei una donna straordinaria, e ogni anno ancora di più", sottolinea ancora la Hayek.

La Cruz accanto ai suoi invitati, tra i quali Riccardo Tisci e Irina Shayk

Il party è favoloso ed entusiasmante. Una fonte anonima a People rivela le sensazioni di Penelope, arrivata al traguardo dei 50: “E’ soddisfatta, ha un matrimonio solido e ha una vita felice. Sta bene con il compimento dei 50 anni e crede che i primi anni di lavoro continuo abbiano dato i loro frutti, ma sono ormai alle sue spalle. Ora può scegliere. Ed è piuttosto contenta di come le sono andate le cose”.