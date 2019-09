Pierò Pelù e Gianna Fratta si sono sposati. Il cantante e la direttrice d’orchestra hanno finalmente detto di sì. Matrimonio a Firenze per la coppia, arrivata insieme a Palazzo Vecchio, dove il sindaco Dario Nardella sabato 14 settembre ha celebrato le nozze civili, a bordo dell’Alfa Romeo d’epoca del 57enne.

Look rock per Piero Pelù, che ha svelato l’outfit scelto per il matrimonio con Gianna Fratta a Firenze sul social. “Secondo voi vado bene così per le lacrime di mia madre?”, ha sottolineato, facendosi ammirare con i capelli sempre spettinati, il suo pizzetto, la giacca a righe e la camicia aperta, senza alcuna cravatta.

Più classica la sposa. Gianna Fratta per le nozze ha indossato un abito lungo color crema aderente. La mora 46enne ha lasciato i lunghi capelli sciolti sulle spalle, tra le mani un bouquet dai colori bianco e rosso.

Sempre sul social gli sposi, dopo il matrimonio a Firenze, si sono fatti vedere innamorati e felici. L’artista, nel condividere la foto di coppia scattata da Marco Quinti, ha scritto: “Benvenuta a Gianna nella mia/nostra tribù, donna sensibile, razionale e grande lavoratrice. Ne faremo e vedremo delle belle, ragazzacci!”.

Insieme dal 2016, Piero Pelù e Gianna Fratta amano vivere la loro storia lontana dai riflettori. Per entrambi si tratta del primo matrimonio. Il cantante ha avuto storie importanti, ma senza fede all’anulare. I suoi amori gli hanno regalato tre splendide figlie: Greta, nata nel 1990, che gli ha dato pure un nipotino, Rocco, Linda, classe 1995, e Zoe, nata nel 2004.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 17/9/2019.