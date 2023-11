L’ad di Mfe è “convintissimo” della nuova formula del reality show: “Stavamo rischiando di andare oltre”

Su Myrta Merlino a Pomeriggio 5 in affanno di share: “Si è trovata di fronte un compito molto arduo”

Piersilvio Berlusconi non torna indietro. Il 'nuovo' Grande Fratello che ora va in onda su Canale 5 gli piace. L’ad di Mfe ha messo i paletti dopo l’edizione dello scorso anno, criticatissima. Non importa se gli ascolti sono più bassi. Alfonso Signorini ed Endemol, che produce il reality show, hanno messo in pratica i suoi diktat, seguendo la linea editoriale imposta da Mediaset. Al Corriere della Sera il 54enne dice: “Meglio un punto di share in meno che cadere nella mancanza di rispetto”.

''Meglio un punto di share in meno che cadere nella mancanza di rispetto'': Piersilvio Berlusconi parla del nuovo Grande Fratello

La nuova formula del GF ha la sua completa approvazione. Pielsilvio è “convintissimo e molto soddisfatto”. “Stavamo rischiando di andare oltre”, sottolinea. “Anche se fosse, e così non è, meglio un punto di share in meno che cadere nella mancanza di rispetto”, precisa ancora.

Bianca Berliguer su Rete 4 è al momento una scommessa vinta: “Una professionista che si chiama Berlinguer sulle reti di Berlusconi poteva sembrare un rischio, lei è bravissima e la qualità del prodotto vince sempre”. Myrta Merlino, invece, con Pomeriggio 5 fatica moltissimo, prendendo spesso vere e proprie batoste da La vita in diretta di Alberto Matano su Rai Uno. Berlusconi la giustifica: “Si è trovata di fronte un compito molto arduo, rendere più serio e giornalistico il contenitore pomeridiano di Canale 5. I dati sono buoni: come ascolti siamo in linea con la scorsa stagione”.

L’ad di Mfe è “convintissimo” della nuova formula del reality show: “Stavamo rischiando di andare oltre”

Una battuta anche sul caso Andrea Giambruno. Piersilvio non vuole commentare: “Dico solo che sono molto dispiaciuto e che ho letto ricostruzioni tragicomiche”.