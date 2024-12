Rottura Megan Fox e Machine Gun Kelly, l'ex di lei Brian Austin Green attacca il rapper: ''Cresci''

L’attore noto per ‘Beverly Hills 90210’ è intervenuto pubblicamente sulla vicenda

Ha attaccato il cantante dopo che sono emersi presunti dettagli sulla fine della relazione

Megan, incinta, avrebbe trovato dei messaggi indirizzati ad altre donne sul telefono di MGK

Brian Austin Green ha avuto parole dure per Machine Gun Kelly dopo aver appreso della recente rottura tra lui e Megan Fox.

Sembra infatti che la Fox, che è stata sposata in passato con l’ex protagonista di ‘Beverly Hills 90210’, abbia deciso di troncare il rapporto dopo aver scoperto dei messaggi indirizzati ad altre donne sul telefonino di Kelly.

“Lui è sui trent’anni, giusto?”, ha chiesto l'attore, 51 anni, a un giornalista di TMZ a Calabasas, in California, riferendosi proprio a MGK, che di anni ne ha 34 anni. “Alla tua età, non lo so, cresci. Lei è incinta, cavolo”, ha aggiunto.

Brian Austin Green, 51 anni, è intervenuto pubblicamente sulla rottura tra l'ex moglie Megan Fox e Machine Gun Kelly, che aspettano il loro primo figlio insieme

Green ha confessato di non essere a conoscenza della separazione tra Fox, 38 anni, e MGK, il cui vero nome è Colson Baker. Fox e Green sono stati sposati dal 2010 al 2021 e hanno tre figli: Noah, 11 anni, Bodhi, 9, e Journey, 7.

MGK è invece già padre di una figlia di 15 anni, Casie, avuta da una relazione precedente.

“Voglio il meglio per lei, per il bambino e per i nostri figli”, ha dichiarato Green, dimostrando il suo supporto per l’ex moglie.

Le notizie riguardo la rottura tra Fox e MGK, avvenuta a novembre nei giorni del Thanksgiving, sono emerse questa settimana, poco dopo l'annuncio della gravidanza della Fox.

L'attrice aspetta un “rainbow baby” da MGK. Il termine indica un bambino che arriva dopo un aborto spontaneo, esperienza dolorosa che Fox aveva condiviso in passato.

Megan Fox, 38 anni, e Machine Gun Kelly, 34, si sarebbero lasciati definitivamente il mese scorso

Green ha commentato che è “un peccato che stiano affrontando una separazione durante la gravidanza”. “Mi si spezza il cuore. So quanto fosse entusiasta lei e quanto lo fossero anche i nostri figli per questa nuova fase della vita”, ha affermato.

Green ha definito la situazione “tragica” e ha aggiunto che non augurerebbe nulla del genere a nessuno.

“Spero che il miglior risultato possibile si realizzi per lei, per il bambino e per i nostri figli”, ha concluso.

Sembra che la relazione tra Fox e MGK sia sempre stata piuttosto altalenante e costellata di scenate. Stavolta però lei avrebbe deciso di chiudere per sempre dopo aver scoperto questi messaggi.