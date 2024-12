La 18enne piange rivelando a Shaila Gatta le sue paure, l’ex velina prova a rassicurarla

“Crescendo, mi sono resa conto che gli amici veri non esistono”

E’ da poco diventata maggiorenne, la sua crescita, anche emotiva, con le paure che l’accompagnano, si rivela nella Casa. Perla Maria Paravia, figlia di Maria Monsé e il marito Salvatore, crolla in lacrime al GF, dov’è entrata proprio con la madre. Piange e confessa: “Ho paura di deludere i miei genitori che hanno fatto tanto per me”.

''Ho paura di deludere i miei genitori che hanno fatto tanto per me'': Perla Maria, figlia della Monsé, in lacrime al GF

La ragazza si confida con Shaila Gatta. Sempre attenta, responsabile, si sente carica di troppe responsabilità. L’ex velina prova a calmarla e a dirle come alleggerire la sua anima. “Lasciati andare - la sprona - Un genitore ti ama quando sei perfetta, ma anche quando sbagli. Non esiste il figlio perfetto”.

La 18enne piange rivelando a Shaila Gatta le sue paure, l’ex velina prova a rassicurarla

Perla Maria non riesce a non versare lacrime. Si asciuga gli occhi, ma continua a piangere. Con un filo di voce confessa: “Io non li voglio deludere, non voglio mai sbagliare: loro hanno fatto tanto per me”. Finora non si è mai fidanzata e non ha neppure trovato amici sinceri, che le piacerebbe avere accanto.“Crescendo, mi sono resa conto che gli amici veri non esistono”, sottolinea amara.

“Crescendo, mi sono resa conto che gli amici veri non esistono”, confida amaramente

Proprio per queste sue esperienze negative Perla Maria ha fatto della mamma e del papà il suo ‘centro’: “Gli unici che sono felici per me, sono loro”. Shaila prova a darle la sua chiave di lettura: “Loro ti amano incondizionatamente. Tu non gli devi niente, gli devi solo il tuo amore”.