Wanda Nara porta il nuovo fidanzato L-Gante in Italia: foto a Roma con lui e i figli maschi, poi smancerie in aereo, guarda

Vive ormai il rapporto con lui alla luce del sole. Mauro Icardi, da cui ha avuto nel 2015 Francesca e nel 2016 Isabella, è stato ‘depennato’ dalla sua vita. Wanda Nara porta il nuovo fidanzato 24enne L-Gante in Italia. La showgirl 38enne sul suo profilo Instagram condivide molte foto che la ritraggono a Roma con lui. Insieme a loro ci sono i tre figli maschi dell’argentina. Tutti sono sorridenti e sereni. Wanda si concede anche smancerie in aereo col rapper per cui pare proprio aver perso la testa.

La Capitale, con i suoi monumenti, il Colosseo, Piazza San Pietro, è solo una tappa del viaggio in jet privato della Nara. Wanda è diretta a Ginevra, in Svizzera. Valentino, nato nel 2009, Benedicto, 2010, e Constantino, 2012, avuti dall’ex marito Maxi Lopez, in questo 2024 trascorreranno il natale con il papà. E’ con l’ex calciatore che la bionda si incontra in aeroporto. Tutti posano per una foto di gruppo. L-Gante non la perde mai di vista.

Nei giorni scorsi il giornalista Gustavo Mendez aveva anticipato la partenza di Wanda. Wanda “Porterà i suoi 3 figli maschi in Europa per trascorrere il Natale per la prima volta con il padre - aveva detto - Maxi Lopez vive in Svizzera, vicino all'Italia, quindi, la conduttrice resterà a Milano per incontrare lì i suoi avvocati e parlare del divorzio e le denunce su Mauro Icardi".

Gli avvocati della donna starebbero cercando la giusta strategia per arrivare al divorzio da Maurito. Il 31enne vorrebbe che le sue figlie andassero a vivere con lui a Istambul, in Turchia, dove ora gioca. Le bambine, nate in Italia, adesso abitano in Argentina con la madre. Ci sono parecchi nodi da sciogliere. Non si sa, tra l’altro, se Wanda abbia effettivamente fatto tappa anche a Milano, dove ha casa, o meno, o se ci andrà.