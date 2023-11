Pippo Inzaghi rivela il dettaglio che gli ha fatto venire voglia di conoscere la futura moglie Angela Robusti: le sue parole

L’ex bomber 50enne sposerà la 33enne, ex volto di Uomini e Donne, a giugno 2024

Pippo Inzaghi si mette a nudo in una lunga intervista al Corriere della Sera. Parla di calcio, ma anche di vita privata. L’ex super bomber di Milan e Juventus 50enne rivela il dettaglio che gli ha fatto venire voglia di conoscere la futura moglie Angela Robusti. Lo sportivo sposerà la 33enne, ex volto di Uomini e Donne, con cui sta insieme dal 2017, a giugno 2024. I due sono genitori di Edoardo, 2 anni compiuti lo scorso 24 ottobre, ed Emilia, nata il 20 marzo 2023. Ha appena 8 mesi.

L’ex calciatore, ora allenatore, quando gli si chiede come siano i suoi cinquant’anni, risponde: “Sereni. Ho fatto tante cose, ho vinto e ho perso. Se fino a pochi anni fa lei mi avesse chiesto che cosa viene prima nella mia vita io le avrei risposto senza dubbio ‘il pallone’. Oggi le dico ‘i miei due figli’”. Sulle nozze chiarisce: “Dovevamo sposarci due anni fa, poi Angela è rimasta incinta. Col tempo ho imparato a programmare di meno e a godermi i giorni”.

A Venezia, dove è andato da allenatore, in Lega Pro, ha incontrato la Robusti. Pippo racconta: “Un caso. Quando ero lì non uscivo mai e, se uscivo, indossavo la tuta. Quella sera non so come andai a una festa. La notai non solo perché è bellissima, ma anche perché era l’unica, insieme a me, ad avere in mano un bicchiere d’acqua. Dopo qualche settimana, venne a stare da me. Dopo due figli e una convivenza ormai rodata, ci sposeremo”.

Inzaghi prima ha avuto solo un’altra storia importante: “Quella con Alessia Ventura, durata tre anni. Oggi lei ha una sua famiglia, abbiamo un bellissimo rapporto di amicizia”. Il suo sogno erotico da ragazzo era Monica Bellucci. “Che dire, mi sono sempre piaciute le more e poi mi sono innamorato di una bionda che sto per sposare: ci sarà qualcosa di freudiano”, ironizza..