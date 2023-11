L'ex fidanzato storico di Serena Rutelli, Alessandro Prince Zorresi, ha avuto un figlio

Si chiama Kingsley ed è nato circa un mese fa

Si sono lasciati ufficialmente il 14 febbraio 2020. Nel giorno di San Valentino lei, oggi 33enne, aveva detto a tutti che col 25enne era finita “da un po’”. Poco prima avevano parlato di convivenza e figli, ma dopo un anno e 8 mesi sul loro legame era stata scritta la parola fine. Nessuno da allora, forse, ha più pensato ad Alessandro Prince Zorresi, ex calciatore e studente di educazione motoria. L’ex fidanzato storico di Serena Rutelli, però, ha trovato la sua anima gemella, a quanto pare. Non solo, ha avuto anche un figlio.

E’ padre. Circa un mese fa è nato il suo maschietto. Prince Zorresi e l’attuale compagna, che nel suo profilo social però non ‘tagga’, lo hanno chiamato Kingsley. La cicogna in volo lo sportivo l’aveva annunciata ad aprile scorso: adesso il piccolo è tra le sue braccia.

Prince, condividendo una foto in cui baciava il pancione della fidanzata, aveva scritto: “Sono sempre stato pronto ad affrontare discorsi su qualsiasi tipologia di argomento senza avere chissà quali difficoltà. Questa volta mi sento bloccato dall’emozione, ho il cuore a mille, ed è indescrivibile... Ci siamo trovati secondo il destino e abbiamo portato avanti il nostro amore combattendo contro molte difficoltà che ci si sono presentate davanti. Oggi sono qui al tuo fianco ad urlare al mondo intero che diventerò papà! Sono orgoglioso della donna che sei e per tutto ciò che fai per me. Non desideravo nient’altro che voi!”

Il ragazzo aveva poi concluso: “Molto probabilmente non sarò mai perfetto, ho migliaia di difetti e tu lo sai! Solo una cosa posso dirvi amori miei… Sarò un bravo papà e vi darò tutto l’amore del mondo come ho sempre fatto. Con voi, per noi, vi amo”.