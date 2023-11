Federica Pellegrini al nono mese di gravidanza torna in tv per Antonella Clerici: ''Importante mia figlia sia sportiva''

La bimba che avrà dal marito Matteo Giunta nascerà a fine dicembre: “Sarà Capricorno”

Federica Pellegrini sceglie un look elegante e sobrio. Camicia a righe e pantaloni beige, la Divina al nono mese di gravidanza torna in tv per Antonella Clerici: è la protagonista dell’intervista del giorno a E’ sempre Mezzogiorno, il cooking show della 59enne, in onda su Rai Uno. La 35enne parla del libro scritto, “Oro”, in cui si racconta, e della figlia che avrà dal marito Matteo Giunta. “L’importante è che sia sportiva”, sottolinea più volte.

La padrona di casa accoglie Federica felice e le chiede quando partorirà. “Manca un mesetto, nasce a fine dicembre, sarà Capricorno”, risponde la sportiva. Le due si accomodano nel ‘bosco’ dello studio televisivo.

La Pellegrini racconta per perché ha scelto di mettersi a nudo in un libro. “Quando ho vinto argento olimpico, la vita si è stravolta. Ero giovanissima. Per questo ho voluto raccontarmi io. C’è molta sfera personale”, dice.

Antonella le domanda se desideri che la figlia abbia lo stesso rapporto avuto da lei con l’acqua. Ha già fatto sapere che è proprio in acqua che partorirà. “Vorrei tramandare a mia figlia l'acqua e la passione che mi ha legato a questo elemento, senza imporre, però. Una piccola parte di me vorrebbe che avesse talento in acqua, ma l'importante è che sia sportiva, insegnarle la passione per lo sport, qualsiasi esso sia”, sottolinea l’ex campionessa. E aggiunge: “Matteo non è molto d’accordo su questa passione per l'acqua, opterebbe per altri sport…”.

Fede non si nasconde e ribadisce ancora: “L'importante è che sia sportiva, che entri nella scuola di vita che può dare lo sport”. E, riferendosi al fatto di cronaca che ha sconvolto tutti, l’omicidio di Giulia Cecchettin, chiarisce: “Ci sono cose fondamentali che io voglio fare come genitore. Sono convinta che lo sport possa dare l'indirizzo di una buona strada”.

Sa che la piccola quando sarà adolescente leggerà il suo libro. La Pellegrini a proposito rivela: “Voglio che mia figlia nel leggerlo sappia che la sua mamma ha preso decisioni solo sue, da donna libera nel pensiero e nelle azioni”.