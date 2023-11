Melory Blasi, sorella di Ilary, svela il contenuto della valigia pronta per il parto: guarda

Manca pochissimo alla nascita alla nascita del suo bebè, un maschietto

La 33enne è già mamma di Jolie, avuta dal marito Tiziano Panicci il 25 aprile 2021

Ci siamo, manca pochissimo alla nascita del suo secondogenito, un maschietto. Melory Blasi, sorella di Ilary, svela ai follower il contenuto della valigia pronta per il parto. La 33enne, al nono mese di gestazione, è già mamma di una femminuccia, Jolie, nata il 25 aprile del 2021. Lei e il marito, Tiziano Panicci, ora non vedono l’ora di accogliere con tanto amore il secondo figlio. E’ tutto pronto.

L’ortottista, specializzata nello studio della motilità oculare, diagnosi di strabismo e ambliopia, nonché negli esami strumentali e nell'assistenza oftalmica, è anche ormai una vera influencer, con i suoi 60mila e 600 ‘seguaci’ su Instagram. Sono molte le donne che vogliono sapere se il borsone da portare in clinica sia pronto. Lei lo fa vedere e rivela tutto quel che ci ha messo dentro.

Manca pochissimo alla nascita alla nascita del suo bebè, un maschietto

“Apro la borsa con voi. Ci sono i 4 cambi del bimbo. All’interno di ogni bustina ho inserito un body a manica corta, una tutina in ciniglia, un cappellino e calzini. Poi, sempre per il bimbo, ho messo una copertina. Passiamo a me: ho inserito asciugamani in carta usa e getta, mutandine assorbenti, coppette assorbilatte e una vestaglia in ciniglia. Io la uso pesante, perché ho le tre camicie da notte con apertura davanti con le maniche corte. Sono quelle che ho utilizzato per il parto di Jolie, le ho conservate e le riutilizzerò. Ho messo le ciabattine, sia infradito che normali. C’è il mio beauty, vi mostro quel che c’è all’interno”, spiega Malory.

Riutilizzerà le camice da notte indossate per la nascita della sua prima figlia, Jolie, venuta al mondo ad aprile 2021

Il beauty è fornitissimo: la Blasi porterà con sé spazzolino da denti e dentifricio, spazzola, mollettone, crema viso, struccante, deodorante, sapone intimo, limetta per le unghie e shampoo secco. Sulla limetta chiarisce: “E’ per le unghiette del bimbo. Jolie aveva degli artigli e si era graffiata tutta”.

Melory ha un pancione esplosivo

“Ho inserito anche degli slip normali e un reggiseno comodo per allattamento. Per quanto riguarda invece l’abbigliamento all’uscita dell’ospedale, non lo inserito perché me lo farò portare da Tiziano. Non ho inserito i trucchi, ma forse qualcosina di make up la metterò per rendermi più presentabile quando tornerò a casa”, conclude.