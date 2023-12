''La prima chemio è stata fatta, è stata dura'': Eleonora Giorgi ricompare dopo il primo trattamento contro il tumore al pancreas

L’attrice 70enne lo racconta in un video sul social: è tornata pure in tv, a Pomeriggio 5

“Oggi, dopo 18, 19 giorni, è il primo giorno che mi sono truccata e pettinata”

Eleonora Giorgi combatte come una leonessa per sconfiggere ‘l’intruso’. L’attrice ricompare dopo il primo trattamento contro il tumore al pancreas. In un video social rivela: “La prima chemio è stata fatta, è stata dura”. Già oggi, 19 dicembre, deve sottoporsi alla seconda.

Si riprende un pezzettino di vita, aggiorna i fan sulle sue condizioni di salute e va pure in tv, a Pomeriggio 5, ma non per parlare della malattia, questa volta no. Affronta temi di attualità. La 70enne si fa vedere tra le mura di casa e in una clip racconta: “Eccoci, sono tornata. Vi avevo lasciati il primo dicembre con l’annuncio che iniziavo le cure dopo quella ferale notizia di questo tumore al pancreas e vi avevo promesso che l’avrei fatto in diretta con voi”.

Poi si mette a nudo e confessa: “Ecco, la prima chemio è stata fatta, è stata dura, ma ho tenuto duro e l’ho fatta e ne sono venuta fuori. Oggi, dopo 18, 19 giorni, è il primo giorno che mi sono truccata, pettinata, addirittura andata dalla mia amata Myrta Merlino a Pomeriggio 5. E, insomma, si cerca di tenere duro e di fare alcune delle cose che riguardavano la vita di prima”.

La Giorgi non dimentica la vicinanza mostratale dalle tante persone che la seguono sul suo account Instagram. “Volevo anche ringraziarvi perché in questo mio silenzio di venti giorni sofferto vi ho sempre letto - sottolinea - E, credetemi, ogni augurio, ogni pensiero, ogni gesto è un dono prezioso, è un tesoro e lo vivo così. Vi sono immensamente grata, per cui grazie di come mi siete stati fin qui accanto. E grazie anche se mi sarete accanto da domani, che inizia la seconda chemio… Ma sarò forte, sarò un soldato e ce la farò. Ce la farò come ce la fanno tutti quelli nella mia condizione e che sanno quant’è dura. Però noi teniamo duro. Grazie ancora e a prestissimo per gli auguri di Natale. Fatemi gli auguri per domani”. Poi manda un bacio e conclude: “Vi voglio bene!”.