Il 47enne euforico sul social per il risultato di share ottenuto dal reality

Quando Jenny è disperata per il comportamento del fidanzato Tony, prende posizione

La prima puntata di Temptation Island fa esplodere di gioia Filippo Bisciglia che sui social regala un breve video per ringraziare i telespettatori per gli ascolti ottenuti: il programma firmato dalla Fascino di Maria De Filippi al debutto conquista ben 3 milioni e 200mila telespettatori, con uno share del 24,9%. Il 47enne dice grazie. Esulta galvanizzato.

Prima puntata Temptation Island: cos'è successo, la gioia di Bisciglia per gli ascolti

Del resto in Sardegna ne sono accadute di tutti i colori. Martina si avvicina a Carlo, facendo impazzire di gelosia Raul, Tony racconta di avere due vite completamente diverse e Jenny rimane di sasso. Alessia chiede il falò di confronto dopo i video di Lino e Maika, ma il ragazzo non si presenta…

Le coppie sembrano costruire dinamiche avvincenti sin da subito e questo scatena commenti sui social, che fanno finire Temptation Island immediatamente in trend topic. Chi guarda, come se lo facesse dal buco di una serratura, viene coinvolto da chi ha scelto di mettere a dura prova il proprio amore.

Filippo è come al solito abbastanza distaccato da tutto quel che accade. A Chi, intervistato, del resto aveva chiarito: “Come gestisco le mie emozioni a Temptation Island? Sono sempre super partes, perché devo esserlo. Il mio ruolo è di moderare, ma devo dire che in alcune situazioni avrei voluto tanto esprimermi. Però lascio sempre parlare loro. In tanti contesti però mi sono morso la lingua”. Eppure allo ‘start’ ha un cedimento e con due concorrenti prende a sorpresa posizione.

Il 47enne esulta sui social

Jenny è disperata per gli atteggiamenti avuti da Tony nel villaggio vicino. Durante il primo falò riceve altri video del fidanzato. Filippo, vedendola distrutta, così dice la sua. “Tu sei fidanzata con Tony da 5 anni e siete andati a convivere quasi subito. Tu hai 26 anni e Tony ne ha 41, sei tu che scrivi a Temptation Island perché non ti fidi di lui e credi anche che abbia una doppia vita. In questi mesi ti sono arrivate delle conversazioni private, degli screen. Lui però ha giustificato queste chat dicendo che gli avevano hackerato il profilo. Però allo stesso tempo tu non vivi la vita da 26enne che invece meriteresti di vivere. Tu non esci con le amiche, non vai mai a ballare, non ti vesti come vorresti”, le sottolinea.

Tra le coppie di scatenano le dinamiche e accade di tutto nei due villaggi

Bisciglia aggiunge: “Tony dice di non essere geloso, ma protettivo. Lui che fa il dj ti dice che quel mondo lo conosce molto bene ed è troppo pericoloso. Tutti questi condizionamenti ti hanno portata a sentirti insicura, a vivere in una campana di vetro, ma soprattutto a sentirti sbagliata. So che fa male sentirsi dire certe cose. Tu ci credi alle sue versioni? Sei una ragazza intelligente e carina, quindi ti meriti il meglio e questo devi ricordarlo. Detto questo, ho un video per te”. Fa esattamente capire come la pensa in merito a tutta la faccenda.