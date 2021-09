Primo Reggiani papà: ecco come si chiama il figlio appena nato

Primo Reggiani è papà, l’1 settembre è nato il primo figlio dell’attore 37enne, che annuncia insieme alla compagna, Federica Pacchiarotti, l’arrivo della cicogna sul social e rivela pure come si chiama il bambino, un bel maschietto.

“1/9/2021 E’ nato l'amore della nostra vita! Benvenuto Romeo”, scrive la Pacchiarotti sul suo profilo Instagram, postando una bella foto, scattata da Cristiano Pacchiarotti, che la immortala insieme a Primo Reggiani, a cui è legata dal 2019. L’artista condivide la stessa immagine e le stesse parole della bella mora.

“Ti amo”, fa sapere ancora la neo mamma, che nelle storie mostra anche il braccialetto al polso del bimbo appena venuto al mondo. “Il braccialetto più bello del mondo”, aggiunge.

Primo e Federica hanno vissuto la dolce attesa privilegiando la privacy. Il primo scatto col pancione di Federica è arrivato al sesto mese di gravidanza, poi se ne sono aggiunti altri. Il legame che unisce i due è forte, al punto da volere fortemente una famiglia insieme. La Pacchiarotti non fa parte del mondo dello spettacolo, lavora come estetista. Bella e accattivante, ha saputo conquistare il cuore di Primo, in passato legato prima a Martina Stella e poi a Costanza Caracciolo.

