''Stiamo provando ad avere un figlio, ma non è così semplice'': Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser rimandano le nozze

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser rimandano le nozze. Avrebbero dovuto sposarsi a ottobre prossimo, ma la data è cambiata: per il loro sì bisognerà aspettare la primavera 2024. I due a Chi confessano che prima delle nozze avrebbero desiderato allargare la famiglia: non ci sono riusciti al momento. “Stiamo provando ad avere un figlio - rivelano - ma non è così semplice”.

Insieme da quasi sei anni, Chechu e Nacho si rilassano a Mykonos. Il segreto della loro passione che non sfiorisce? “Coltivarla tutti i giorni. Se stai con la persona che ti piace, quella giusta, e non capita a tutti, non devi mai mollare il colpo”, spiega la 33enne. “Bisogna trovare la persona che ti fa vivere questa passione, l’attrazione fra due esseri umani è l’istinto più antico del mondo, è la cosa più facile e più difficile al tempo stesso”, le fa eco il 31enne.

“Litighiamo sempre, siamo focosi, litighiamo per tutto: io sono gelosa, lui è espansivo. Diciamo che io, a volte, ho bisogno di litigare per dirgli cose che non riuscirei a dirgli normalmente. E poi facciamo pace”, svela la sorella di Belen. “Siamo una coppia che litiga un sacco, e forse è uno dei motivi per i quali siamo affiatati. Siamo due teste calde, passionali. Quando andiamo nella stessa direzione va bene, ma quando non siamo allineati nascono scontri che si risolvono con grandi... atti di pace”, sottolinea lui.

Immancabilmente si parla di bebè. La coppia non ha mai nascosto che prima di sposarsi avrebbe voluto allargare la famiglia. Ignazio confida: “Avremmo voluto fare prima i figli, ma non è così semplice come ti raccontano, ci stiamo provando. Visto che il rapporto è consolidato, il matrimonio è un atto che lo sancisce, ma avremmo preferito diventare prima genitori e purtroppo non è ancora successo”.

Cecilia sulla gravidanza che si fa attendere ironizza: “Scrivono che sono incinta e mi vergogno a dire che non è vero: sono solo ingrassata, ho preso 3-4 chili. Ma lo prendo come un buon segnale: quando sono nata io mia mamma aveva preso 28 chili, mi sto portando avanti”.

I fiori d’arancio non sono stati annullati, affatto. Non andranno all’altare a ottobre per una ragione ben precisa. La spiega Moser: “Aspettiamo sua zia, che in quel periodo è impegnata con le elezioni in Argentina. Sarà l’anno prossimo, in primavera. E, come ho detto, ci vivremo per tutta la vita”.