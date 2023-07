''Intollerabile e assurdo'': Federica Pellegrini rompe il silenzio sulla presunta gravidanza e sbotta col giornalista

Dopo giorni di rumor e ora la cover di Chi, la sportiva replica

A La Repubblica la 34enne dice la sua sulle voci insistenti di un bebè in arrivo

Federica Pellegrini alla fine sbotta. La campionessa di nuoto rompe il silenzio sulla presunta gravidanza. A La Repubblica, nell’abito di un’intervista sui Mondiali di nuoto in Giappone e il suo record nei 200 stile libero che rischia di essere superato, sulle voci di bebè in arrivo che l’assillano da giorni, corroborate anche dalla cover di Chi col suo presunto ‘pancino’ in evidenza, tuona: “Intollerabile e assurdo”.

Dopo giorni di silenzio, la Divina finalmente parla. Il giornalista le chiede: “Le danno fastidio le voci sulla presunta gravidanza?”. Federica ribatte senza problemi ed è lapidaria. “Il tutto mi sembra insopportabile e assurdo, perché si parte sempre da un presupposto fisico che io non tollero”. Dice basta. Fa intendere che probabilmente non è incinta. Anche se non è del tutto chiara. Non è un ‘no’ categorico sulla cicogna.

La quasi 35enne e il marito Matteo Giunta tra poco festeggeranno il loro primo anniversario di nozze. Fede è felice. Anche la sua Academy per giovani nuotatori a Livigno è un vero successo. “Moltissime richieste, parte ad agosto. Non vedo l’ora di tornare operativa”. Stoppa i rumor sulla cicogna in volo così.

Ospite da Fabio Fazio, sulla maternità la Pellegrini aveva sottolineato infastidita: “E’ una cosa che mi viene richiesta spesso, in maniera molto assidua. E’ un po’ pesante, non tanto per la domanda in sé, perché la bellezza di avere figli è una cosa ineguagliabile nella vita. Però sembra quasi che se mai non venissero, non ci fossero, io mi debba sentire meno realizzata di quella che sono”.