''Mio figlio è un trick baby'': Aurora Ramazzotti teme che il suo primogenito sia solo un’illusione

Aurora Ramazzotti teme che il suo primogenito sia solo un illusione? Ai follower nelle storie la 26enne confessa: “Mio figlio è un trick baby”. In realtà la figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti, in vacanza in Sardegna insieme al compagno Goffredo Cerza e al piccolo, parla di Cesare in termini entusiastici. “Devo dire che noi siamo stati graziati con un bravo bambino, o come si dice in inglese ‘trick baby’”, spiega.

Il neonato ha un carattere che piace moltissimo alla mamma e al papà. Aury chiarisce: “Perché ‘trick baby’? Sono quei bambini che solitamente sono buoni, teneri e cari, al punto da farti credere che anche tutti gli altri siano così e allora, magari, in un futuro remoto, lontanissimo, quasi irraggiungibile, ti viene voglia di farne un altro. Ma, ripeto, in un futuro remoto, eh! E poi scopri che non sono tutti così, fondamentalmente…”.

La Ramazzotti sul figlio svela: “Il primo è un trick baby: dorme di notte. Non è che dorma dalle 8 alle 8, però comunque dorme, riconosce il giorno dalla notte. E’ già tanto. Mangia, è simpatico. Da ieri la novità è che quando c’è qualcosa che non gli piace, urla fortissimo. Ma del resto, è del segno dell’Ariete, non è che mi possa aspettare tanto…”.

L’inflencer e conduttrice poi guarda Cesare e gli dice: “Eh amore? Quando non ti piace qualcosa urli come Tommy Zorzi?”. L’amico è lì in Costa Smeralda insieme alla coppia, ospite nella villa affittata dalla showgirl svizzera 46enne, mamma dell’amica.