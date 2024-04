''Quando si dice la coerenza'': Rocco Siffredi rivela in tv il mestiere del nonno, Chiara Francini scoppia a ridere

L’attore a luci rosse è stato ospite del programma della comica su Rai1, ‘Forte e Chiara’

Qui ha raccontato delle difficoltà vissute nella sua città di origini all’inizia della carriera

Ha rivelato anche il lavoro che faceva suo nonno, suscitando ilarità nel pubblico e nella conduttrice

L’attore a luci rosse è stato uno degli ospiti dell’ultima puntata dello show tv della comica toscana, ‘Forte e Chiara’, su Rai1.

Il 59enne ha ripercorso alcuni momenti difficili della sua vita, come quando il medico della cittadina dove è nato e cresciuto in Abruzzo, Ortona, lo volle vedere e gli disse cose piuttosto cattive.

Rocco Siffredi, 59 anni, ospite nel programma 'Forte e Chiara' di Chiara Francini su Rai1

Rocco, che da bambino era anche un chierichetto, ha ricordato come i primi anni seguiti all’ingresso nel mondo a luci rosse non furono facili per lui e per la sua famiglia.

“Sono quasi quarant’anni quest’anno. Non è stato facile soprattutto per mia mamma, vivevamo alle case popolari a Ortona. Tutte le famiglie facevano su e giù, dicevano ‘tuo figlio che vergogna’”, ha affermato.

Poi ha raccontato: “Una volta mi ha mandato dal mio medico curante, voleva parlarmi: ‘Vai, devi andare dal dottore perché ti vuole parlare, io non riesco a calmarlo’”.

“Lui era molto arrabbiato con mia madre perché secondo lui era mia mamma che mi aveva lasciato far tutto. Mi riceve, non so se è ancora vivo, praticamente è un signorone alto, pelato, con gli occhiali”, ha continuato.

L'attore ha luci rosse ha rivelato che lavoro faceva suo nonno suscitando incredulità e ilarità nella conduttrice

“Mi disse: ‘Siediti’. Poi mi ha detto tre cose, la prima: ‘Farai una vita da maledetto, non avrai nessun amico, nessuno vorrà stare con te’. La seconda peggio: ‘Morirai di malattia’. Sulla terza mi ha fatto un po’ più male”, ha sottolineato.

Quindi la rivelazione sul lavoro che faceva suo nonno: “Mi disse: ‘Non avrai mai una famiglia’. Me lo disse sapendo che mia nonna era madre di sedici figli, tra cui anche mia mamma, e mio nonno era allevatore di tori da monta”.

Rocco e Chiara durante l'intervista

La Francini si è messa a ridere, tra l’incredulo e il divertito. Ha commentato: “Quando si dice la coerenza”.

Rocco ha quindi voluto sottolineare: “E’ realemente così, non è una battuta”.