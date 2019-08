Raffaella Mennoia rompe il silenzio dopo la bufera su Uomini e Donne che l’ha travolta. A tre settimane dalle accuse lanciate contro di lei da Mario Serpa e Teresa Cilia, replica su Instagram, nelle sue Stories, e dice la sua. Il suo è uno sfogo contro gli insulti gravissimi ricevuti.

Il braccio destro di Maria De Filippi, autrice di Uomini e Donne e degli altri programmi ‘targati’ Fascino, non fa i nomi di chi le si è scagliato contro indicandola come una ‘burattinaia’ che tira le fila del programma, pure ‘complice’ di chi in trasmissione ha ingannato il pubblico perché già legato a qualcun altro sentimentalmente. Dopo giorni di silenzio, lo sfogo per il veleno che la travolta è quasi inevitabile.

Raffaella Mennoia è stupita di tutto quel che è accaduto. La bufera su Uomini e Donne, i battibecchi sul social, i commenti hanno scatenato un vero caos. Il suo sfogo, a seguito di una lunga riflessione, arriva puntuale.

“Ciao a tutti ragazzi, eccomi qua. Vorrei fare queste Stories velocemente ma voglio dirvi che dopo quello che è successo nelle ultime tre settimane quindi non proprio poco tempo, ho mio malgrado e con non poco stupore, dovuto fare delle riflessioni che riguardano anche Instagram e più che altro quello che questi social possono causare. - spiega Raffaella Mennoia - Ho letto degli insulti gravissimi alla mia persona che se avessi commesso una strage sarebbero stati meno aggressivi, commenti che ovviamente raccontano molto di chi li scrive e ben poco sulla mia persona. Voglio però ringraziare chi ha speso parole gentili in questo periodo, a voi posso solo dire che sto per tornare in Italia dove dovrò preparare un’altra valigia per partire verso la Sardegna per Temptation Island Vip. Non voglio aggiungere nient’altro verso questa situazione che mi ha visto coinvolta mio malgrado”.

Poi la 45enne chiosa aggiungendo una frase eloquente in un post: “Un’ultima considerazione è solo che la verità rende liberi”.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 23/8/2019.