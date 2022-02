Raimondo Todaro e Francesca Tocca, la verità sulla crisi a C'è posta per te: 'Ci eravamo lasciati, era la scelta giusta...'

Raimondo Todaro e Francesca Tocca arrivano ospiti a C’è posta per te per fare una sorpresa a una giovane coppia innamorata. Il ballerino e professore di Amici e la ballerina professionista del talent show di Maria De Filippi sono affiatatissimi dopo il ritorno di fiamma. In tv si tengono per mano e si abbracciano, senza perdersi di vista un istante. Giovanni li ha voluti lì per lasciare a bocca aperta la fidanzata, da cui aspetta un figlio: desidera che il 35enne e la 32enne siano i testimoni della sua proposta di nozze a Luisa, amante della danza. I due, emozionati, sono molto coinvolti dalla storia dei ragazzi davanti a loro. Senza timore, svelano anche la verità sulla crisi che li ha portati fino alla rottura. “Ci siamo lasciati, era la scelta giusta, ma…”, raccontano.

Genitori di Jasmine, 8 anni, Raimondo e Francesca, sposati dal 2014, a un passo dal sesto anniversario di nozze, si sono detti addio. Nonostante abbiamo avuto anche altre storie, si sono ritrovati poco dopo. La Tocca sul loro amore, rivolgendosi a Luisa, rivela: “La vostra storia può essere un esempio per molti giovani che preferiscono non impegnarsi, che a 18 anni non pensano alle responsabilità. Io ero poco più grande di te quando ho scoperto di essere incinta di Jasmine, ma Jasmine l'abbiamo tanto desiderata. Certo non era il momento migliore ma è stata una scelta di cuore. Io ancora lavoravo e non lavoravo, non sapevamo dove andare a vivere, lui è catanese e io sono romana. E’ stata una scelta complessa, ma bellissima”.

Poi è Todaro a proseguire, sottolineando che un rapporto può anche rischiare di rompersi: “Per farlo durare per sempre vi dico già che ci saranno momenti difficili. Momenti in cui si sale e in cui si scende. Noi abbiamo avuto momenti bui, anche molti lunghi. Abbiamo deciso in un certo momento che era giusto allontanarci un attimo, ma a posteriori è stata la scelta giusta, perché adesso abbiamo capito quanto il nostro amore fosse forte e quanto avessimo bisogno l'uno dell’altra. Ora siamo più uniti di prima”.

Si sono ritrovati e si amano. Raimondo Todaro e Francesca Tocca vogliono essere d’esempio ai ragazzi andati a C’è posta per te, a cui regalano l'anello di fidanzamento, il vestito da sposa per lei e una somma in denaro per iniziare con un po’ più di serenità la loro vita insieme.

