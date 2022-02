Red Canzian operato d’urgenza: 'Altre quattro settimane in ospedale’

E’ stato operato d’urgenza per un’infezione al cuore. Red Canzian adesso si trova all’ospedale di Treviso e dovrà rimanerci a lungo. Almeno altre quattro settimane. Parlando con ‘Il Corriere della Sera’ il bassista dei ‘Pooh’, che l’hanno scorso ha visto andarsene il collega Stefano D’Orazio, ha rivelato di aver avuto paura di morire, ma ora per fortuna il peggio sembra alle spalle. Ha spiegato: “Mi dicono che dovrò stare qui ancora almeno quattro settimane per una cura antibiotica e fisioterapia. Il chirurgo ha fatto pulizia sul cuore e dintorni e sembra che me la caverò. La cosa è esplosa senza alcuna avvisaglia. Una mattina non riuscivo ad alzarmi da letto. Ho provato a camminare e sono caduto. Una cosa orribile”.

Il 70enne ha provato molta paura: “Tanta. Ho capito subito che avevo un problema grave. Ho capito che potevo anche morire. E adesso faccio già piani per il futuro”. In questi giorni a supportarlo c’è la moglie Beatrice Niederwieser, che adora, ma non solo: “La solidarietà e le telefonate dei colleghi, le premure di chi mi cura. L’essere vivo e lucido. Ma il dolore per alla perdita di Stefano non passa. Anche quando litigavamo c’era sempre una forma di rispetto. Mi manca il suo sorriso. Lui era in grado di cambiare in meglio una giornata”.

Scritto da: la Redazione il 2/2/2022.