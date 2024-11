A Belve Francesca Fagnani torna sulla vicenda ma l’attore è categorico: “Non ne voglio parlare”

Il 45enne, ora legato a Benedetta Porcaroli, 26 anni, non ha dubbi: “Questa vicenda mi fa orrore”

Le accuse dal leader de Le Vibrazioni arrivarono il 12 luglio 2019, scritte nero su bianco sul Corriere della Sera. “Quando mia moglie mi ha confessato di avermi tradito con Scamarcio, mi ha devastato. Riccardo è stato il mio testimone di nozze, un amico, un fratello. Mi sono sentito pugnalato ovunque. L’episodio con Riccardo risale a mesi fa, è isolato ed è stata lei a confessarmelo. Fine”. Francesco Sarcina disse di essere stato male. E di non averne parlato con lui: “Non mi ha più cercato”. A Belve Francesca Fagnani torna sulla vicenda con l’attore. Riccardo Scamarcio parla così del presunto flirt con Clizia Incorvaia e chiarisce: “Pensavo Sarcina fosse un amico, ma invece no, non mi ha voluto ascoltare”.

''Pensavo Sarcina fosse un amico, ma invece no, non mi ha voluto ascoltare'': Riccardo Scamarcio parla del presunto flirt con Clizia Incorvaia

Il 45enne, oggi legato a Benedetta Porcaroli, 26 anni, incalzato, in tv sottolinea che lui non ha mai detto niente sul ‘fattaccio’: ogni sua presunta dichiarazione in merito pubblicata è falsa. E aggiunge categorico: “Francesco Sarcina era un mio grande amico. Lo pensavo. E invece no perché non mi ha mai voluto ascoltare. Capisco ma questa vicenda mi fa talmente orrore che non ne voglio parlare”. Mette subito un punto e la giornalista non va avanti, non continua cercando di dipanare una questione mai definitivamente svelata.

A Belve Francesca Fagnani torna sulla vicenda ma l’attore è categorico: “Non ne voglio parlare”. Il 45enne, ora legato a Benedetta Porcaroli, 26 anni, non ha dubbi: “Questa vicenda mi fa orrore”

Clizia, 44 anni, che da Sarcina ha avuto Nina, 9 anni, era tornata sulla storia a maggio scorso, ospite di Storie di donne al bivio. A Monica Setta aveva detto: “Era il nostro testimone di nozze quindi destò molto scalpore. Io e Francesco eravamo già separati quando ho avuto questo flirt quindi in realtà lui disse che noi eravamo separati. Solo che i giornalisti hanno molto mangiato su questa cosa. Durante il matrimonio io non sono mai stata fedifraga mentre il mio ex marito si divertiva abbondantemente perché poi io purtroppo ho ricevuto tutte quante le notizie, le foto, le chat, da tutta Italia”.

“Per me è stato tosto come donna rimettermi in gioco. Infatti quando ho deciso di nuovo di aprire il mio cuore ho fatto molta fatica. Ho fatto anni di psicanalisi anche per fidarmi nuovamente di un uomo perché hai sempre quello spettro del tradimento, del fatto che non ti senti adeguata, hai paura di essere abbandonata e tradita e che quella persona possa scegliere qualcun altro al tuo posto”, aveva aggiunto l’influencer.

Le accuse dal leader de Le Vibrazioni arrivarono il 12 luglio 2019, scritte nero su bianco sul Corriere della Sera

“Quello è stato un momento molto difficile perché io ho subìto una gogna mediatica. Ne ho parlato subito perché giravo come la protagonista della lettera scarlatta. Le persone si sono permesse di dar sfogo ai loro più cattivi sentimenti, sui social e per strada. Sono stati tre mesi molto molto difficili in cui mi ricordo che parlavo con Lola Ponce che mi diceva ‘prendi questa mer*a e trasformala nel periodo più bello della tua vita. Cerca di sfruttare questa notorietà seppur negativa’. Così decisi di fare il provino per il Grande Fratello Vip, sapevo che sarei riuscita a farmi conoscere per quello che ero”. Nella Casa ha conosciuto l’uomo che le ha cambiato la vita, Paolo Ciavarro, da cui ha avuto Gabriele il 19 febbraio 2022 e che ha sposato il 12 luglio scorso.