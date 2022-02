Rihanna mostra il pancione nudo per annunciare la gravidanza: le foto stupiscono

Rihanna è incinta, aspetta il primo figlio dal rapper ASAP Rocky, suo coetaneo. Il look con cui la cantante 33enne annuncia la gravidanza è singolare: il pancione nudo nel freddo di New York mostrato nelle foto fa discutere. Tra i fan c’è chi la giudica splendida e super fashion, c’è però anche chi definisce l’outfit un po’ tamarro, rozzo, volgare. Lei mostra fiera il ventre arrotondato, che rimane scoperto: il piumino rosa, portato a pelle, è sbottonato, baggy jeans e cascata di gioielli completano la mise.

Rihanna sceglie di farsi immortalare mentre cammina col compagno per le vie di Harlem. Lo street look è curatissimo e vintage. Abbina jeans baggy con dettagli strappati a un ampio piumino vintage Chanel rosa shocking con bottoni gioiello Gripoix della collezione autunno inverno del 1996 disegnata da Karl Lagerfeld (il valore stimato del capo è 9500 euro). La cintura è sempre Chanel in pelle nera e metallo dorato con i pendenti a doppia C del brand.

La poststar originaria delle Barbados e imprenditrice con un patrimonio stimato di circa 1,7 miliardi di dollari, per arricchire la sua scelta sotto il piumino mete una maxi spilla, mutata in collier, di Christian Lacroix, con croce in oro, smalto e pietre dure, decorata con cuore rosa dai riflessi lilla al centro. Rihanna l’ha inserita in una lunga catena di perle che ricade sul ventre. Per alcuni rivelerebbe anche il sesso del bebè: una femminuccia. Pure questo pezzo è anni 80, all’asta è stimato, come prezzo di partenza, 5000 euro.

Rihanna porta i capelli raccolti accanto a ASAP Rocky. Lui ha una giacca oversize in denim Carhartt e pantaloni di pelle: i due sono innamoratissimi e genitori felici. La coppia è immortalata da Miles Diggs, fotografo delle star. Lo stile edgy colpisce e divide: non passa però di certo inosservato.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 1/2/2022.