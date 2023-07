''Risposi che io ero il frigorifero'': Tiberio Timperi spiega perché Raffaella Carrà si allontanò da lui

Il conduttore 58enne ripercorre un episodio della sua carriera

Poi parla anche di un particolare rimpianto che porta con sé da anni

Tiberio Timperi in una nuova intervista a ‘La Repubblica’ ha rivelato come mai Raffaella Carrà si allontanò da lui. Era il 1999 e il conduttore, oggi 58enne, stava preparando uno show con la regina della tv, scomparsa due anni fa.

A quanto pare il caschetto biondo più famoso del piccolo schermo si allontanò da Timperi dopo che lui rispose per le rime a Sergio Japino, uno dei registi e autori tv più importanti di tutti i tempi nonché ex compagno proprio di Raffaella (i due sono stati a lungo legati professionalmente ma anche nella vita privata).

Tiberio Timperi, 58 anni, parla dei motivi che avrebbero portato Raffaella Carrà ad allontanarsi da lui

Tiberio ha spiegato: “Con Raffaella preparavamo Navigator (programma Rai, ndr), con Sergio Japino a Cinecittà. Non capivo il programma. Japino mi disse: ‘Io sono la televisione’, replicai: ‘E io il frigorifero’. Poi Raffaella fu distaccata con me”.

Quando gli è stato chiesto se la sua bellezza l’abbia aiutato nel lavoro, Timperi ha risposto: “Ha contato. E forse è stato un po’ penalizzante, alla fine ‘bello e un po’ stupido’, no? Quando ho fatto la radio non c’era la telecamera, e l’avvenenza non contava. All’inizio ero cicciotello e con i brufoli”.

Tiberio Temperi dalla prossima stagione tv tornerà alla conduzione con un impegno importante

Ha un carattere molto forte: “Non sono incline al compromesso, non sono mondano, sono pignolo. Non mi tengo un cecio in bocca, dico la verità e voglio sentirmela dire”.

Infine Tiberio ha ammesso di avere un rimpianto: “A Los Angeles nel 2001 mi fermò un tizio della Philip Morris, grande agenzia di modelli e attori, con un biglietto: ‘Compliments you are scouted’. Ero in vacanza con la mia fidanzata, non ho compilato i moduli. La curiosità di vedere cosa sarebbe potuto accadere è restata. Ma mi accontento. Se penso da dove sono partito: la casa senza termosifoni, ho patito tanto di quel freddo da bambino. Non esiste solo la tv ma anche la vita. Oggi vorrei innamorarmi di nuovo”.