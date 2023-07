''Ci sono voluti sei mesi'': liposuzione e diete miracolose, la verità di Elettra Lamborghini

La cantante ha spiegato come ha fatto a perdere peso e tonificare il suo corpo

La 29enne non è cambiata dal giorno alla notte, ci sono voluti molti mesi

Elettra Lamborghini non ci sta. Dopo aver ricevuto nuove critiche per il suo aspetto fisico e aver letto illazioni su presunti interventi di chirurgia estetica, ha deciso di fare chiarezza.

La 29enne è attualmente in giro per l’Italia con l’Elettraton Tour 2023 ed è stato proprio per prepararsi ai concerti che dall’inizio dell’anno ha completamente cambiato stile di vita, mettendosi a dieta e allenandosi “come una dannata”.

Elettra ha smentito categoricamente di essersi sottoposta a un intervento di liposuzione, come qualcuno avrebbe ipotizzato.

Elettra Lamborghini, 29 anni, mostra il suo fisico in forma strepitosa dopo sei mesi di diete e allenamento forsennato

Condividendo alcune immagini in cui appare in formissima in bikini, ha scritto su Instagram: “Comunque per la vostra info visto che leggo delle st***zate online (dove dicono che ho fatto diete miracolose di 2 settimane e 5 pasti e ste ca**ate qua), sono mesi, almeno 6 mesi, in cui è avvenuto il mio cambiamento, graduale”.

“Nessuna magia nessuna lipo (anche perché per voi ignoranti che non sapete, la lipo toglie il grasso solo localizzato, non succhia via il grasso ovunque e non fa dimagrire altrimenti avremmo trovato una cura all’obesità (ma siete ignoranti quindi non lo sapete)) nessuna st***zata”, ha aggiunto.

“Ripeto, ho semplicemente chiuso la bocca e mi sono allenata come una dannata. Piu di una volta al giorno. Nessuna scusa anche la sera tardi piuttosto non uscivo o mi svegliavo prestissimo. Ho sudato si?! Si tanto! Avrei voluto magnarme na torta?! Si piu di una volta!!”, ha continuato.

“L’ho fatto per il semplice motivo che per reggere uno show di un’ora e mezzo avrei dovuto allenarmi come si deve. E così è stato”, ha sottolineato.

“Mi hanno sempre dato della ‘ciccia’ in foto quando sono sempre stata pesoforma, ora per qualche chiletto in meno so’ troppo magra, fate pace col cervello! Io mi vedo fi***ssima ma a parte fisicamente ho un’energia che non ho mai avuto in tutti questi anni, ed i miei valori del sangue sono meravigliosi, come la mia pelle. Questo è quello che conta”, ha poi proseguito.

Elettra si sente bene nel suo "nuovo" corpo

Elettra non vuole consigliare ai follower la dieta che ha seguito. “Non sento di fare promozioni di nessun genere perché è un argomento troppo delicato e personale e potrei influenzare dei ragazzi giovani... per la mia esperienza e per il mio corpo posso solo dirvi che prediligo spesso alimenti di origine vegetale... Tutto ciò per dirvi non esistono diete miracolose di 2 settimane, si perde peso con costanza”, ha spiegato.

Infine a chi l’ha “accusata” di essere sottopeso, ha risposto: “Tranquilli che le magre sono altre, non facciamo passare questo messaggio... sono assolutamente normo peso adesso come lo ero anche prima, inoltre sono alta un metro ed un barattolo. C'è chi è sovrappeso e vorrebbe dimagrire e chi è sottopeso e non riesce a prendere peso, non è cosi facile come sembra e spesso è una questione mentale o inconsciamente una mancanza di qualcosa.... in sostanza fatevi una carrellata di ca*** vostri. L’importante è la salute e stare bene con se stessi!”.