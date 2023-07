Stefano Corti festeggia 38 anni a Bormio con Bianca Atzei, il piccolo Noa Alexander e il primogenito Gabriele di 15 anni

L'inviato de Le Iene è a Bormio con tutta la sua famiglia

Per lui momenti di relax in coppia e tanto tempo con i figli

Un compleanno speciale quello festeggiato da Stefano Corti. L’inviato de Le Iene ha spento 38 candeline insieme alla compagna Bianca Atzei e al loro piccolo Noah Alexander, 6 mesi.

Stefano Corti e Bianca Atzei sono in vacanza a Bormio

L'inviato de Le Iene ha festeggiato 38 anni con la sua famiglia

Con loro anche il primogenito di Stefano, Gabriele, 15 anni, nato da una relazione avuta in gioventù e che vive a Marsiglia con la mamma. Da quando è diventato un ‘fratellone’ Gabriele trascorre molto più tempo con il padre e Corti ha rivelato che il ragazzo ha un bellissimo rapporto anche con Bianca. Papà e figlio sono appena rientrati da un viaggio in Marocco, poi la partenza per la montagna. Eccoli a Bormio, alla ricerca del fresco. Tra momenti in coppia e serate in famiglia, Stefano è al settimo cielo e condivide sui social le immagini della sua bellissima famiglia: ‘’Bombolino durante le foto ha ficcato le mani nella torta. Che dire tutta la mia vita in 4 scatti! Famiglia, amore, danni, risate’’...