La 37enne romana si difende da chi punta il dito contro di lei

Tutto è accaduto al Cadillac Village di Guidonia domenica scorsa

Guendalina Tavassi è stata accusata di essere stata l’artefice di una rissa, scoppiata domenica scorsa al Cadillac Village di Guidonia, così riporta La Repubblica. Sarebbe stata l’ex gieffina, stando a quel che dicono alcuni testimoni, a far partere il pestaggio. La romana 37enne, contattata dal quotidiano, nega. “Scene da terzo mondo”, sottolinea e minaccia denunce.

Rissa al saggio di danza della figlia, Guendalina Tavassi accusata di aver fatto partire il pestaggio: ''Scene da terzo mondo''

Doveva essere uno spettacolo gioioso, in programma c’era la Msp Dance Cup, una gara di ballo per bambini e adolescenti tra hip hop, acrobatico e danza moderna. Tutto è andato in malora. La rissa tra madri infuriate è stata sedata solo grazie all’intervento della Polizia e dei Carabinieri.

Alcuni genitori presenti alla zuffa hanno indicato Guenda come quella che avrebbe fatto scattare la bagarre. “E’ stata lei, io ero in fila per entrare. L'ho vista, si è picchiata con un'altra mamma per dei posti a sedere”, dice un testimone.

Contattata dal giornale di Roma, però, la Tavassi smentisce: “Ma stiamo scherzando? Sono andata al saggio di mia figlia e ho assistito a scene del terzo mondo. Tutti hanno visto una povera ragazza indiana che veniva menata da un'altra donna. Una terza persona che mi accusa? Ma chi se ne frega, c'erano tante altre persone che come me si trovavano lì”.

La 37enne romana si difende da chi punta il dito contro di lei

Guendalina anche nelle storie sul social chiarisce: “Ero con altre madri e vicino a noi si è verificata questa scena, fine. Ci siamo ritrovate nel terrore. Se la gente vuole dire caz*ate perché sono conosciuta, denuncerò. Sono indignata e schifata”.

Gli organizzatori sono costernati per la vicenda. Hanno rimborsato il pubblico, ma la delusione per la mancata esibizione dei bambini c’è. “Ci dispiace che il ritorno del pubblico abbia comportato una rissa. Non abbiamo un servizio di sicurezza, il nostro staff è composto da volontari ed ex danzatrici. Non ci era mai capitato di avere un pubblico violento, che ci ha anche minacciate. Chi era in coda a un certo punto ha spinto per entrare. Poi la rissa e l'arrivo delle Forze dell'Ordine”, commenta Sara Carfoli, membro dello staff.