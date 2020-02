Rita Rusic contro Adriana Volpe: 'Non lavora più, per lei questo GF Vip è importante'

Rita Rusic si toglie i sassolini dalle scarpe a Live - Non è la D’Urso. Ospite di Barbara D’Urso, dopo essere stata eliminata dal GF Vip, la produttrice 59enne parla ancora una volta di Adriana Volpe, che, durante un alterco al reality show, ha definito ‘maestrina’. Crede fortemente di essere andata in nomination per colpa sua. “Non lavora più, per lei questo GF Vip è importante”, sottolinea senza mezzi termini e andandole contro. Sarebbe per questo che la conduttrice l’ha immediatamente considerata una rivale.

La D’Urso le ricorda lo scontro nella Casa con Adriana Volpe con un video in cui si ripercorre tutta la discussione. La presentatrice l’ha accusata di non guardarla negli occhi mentre le stava parlando, da lì è partito tutto. Quando si ritorna in studio, Rita Rusic, con un distacco assordante, dice: “Sì, quando lei parla guarda negli occhi, peccato che io non parlassi con lei e non mi interessasse quel che mi stava dicendo…maestrina Volpe”.

Il pubblico applaude. Barbara le domanda perché Adriana non le piaccia. La Rusic chiarisce: “Non è che non mi piaccia, sono entrata nella Casa senza preconcetti. Volevo capire chi c’era, conoscere. Non avevo niente contro di lei. E’ lei che si è messa contro di me senza nessuna ragione”.

Carmelita indaga ancora sull’attrito che si è scatenato tra le due. Rita Rusic spiega: “Il problema è che lei ha visto in me immediatamente una rivale. Perché? Perché avevo fatto la copertina di Chi dove annunciavano il Grande Fratello Vip, ero stata in tv in rappresentanza delle donne della Casa, quindi lei, che dal suo punto di vista si sente più importante e può darsi anche che lo sia, non sono qui a giudicare (non ho scelto io di fare la copertina di Chi, di andare in tv), immediatamente si è scagliata contro di me”.

Barbara D’Urso le domanda: “Rosicava, come si dice a Roma, per questo?”. Rita è spietata: “Beh, le ha dato un po’ fastidio. E poi perché è una donna in un momento difficile perché ha avuto problemi sul lavoro, non lavora più e per lei qui c’è tutta la sua vita. E’ importante per lei questo Grande Fratello Vip”.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 3/2/2020.